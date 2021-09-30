“Мы столкнулись с жесткой реакцией". Оппозиция борется с ЭГ

В Москве оппозиция 29 сентября подала в суд более 30 исков против итогов электронного голосования по всем 15 одномандатным округам. Накануне полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ и первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова в Москве, где юристы партии завершали работу над документами в суд.

Юриста Мухамеда Биджева, представляющего интересы московского отделения КПРФ, арестовали на 10 суток за организацию в социальных сетях несанкционированного мероприятия 20 сентября. Тогда коммунисты вывели противников электронного голосования на встречу с депутатами на Пушкинской площади.

"Мы столкнулись с достаточно жесткой реакцией властей, – заявил избранный депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов на пресс-конференции противников результатов электронного голосования 29 сентября в агентстве "Росбалт". – Политические преследования резко усилились. Могу сказать, что репрессивная машина правящего режима действует довольно нагло и цинично. У нас уже шестой день в фактической осаде находится здание Городского комитета партии, оно оцеплено силовиками. При первой возможности ждут шанса, чтобы арестовать Павла Иванова (главу протестного отдела КПРФ – прим. РС), который там держит оборону. Наши юристы, которые должны были выехать с документами для подачи исков, были заблокированы и фактически в течение всего дня не могли её покинуть, находясь под угрозой задержания".

Юрист КПРФ Максим Сикач сообщал "Новой газете", что полиция явилась к зданию партии в центре Москвы за несколько минут до того, как коммунисты собирались отправить документы в суд.

По словам Парфенова, около 90 человек так или иначе обратили на себя внимание правоохранительных органов после акции коммунистов на Пушкинской площади: от задержания и вручения предостережения о недопустимости нарушения закона до административного ареста. 28 сентября полицейские задержали московского муниципального депутата Сергея Цукасова во время утренней пробежки. Суд признал политика виновным в организации акций на Пушкинской площади 20 и 25 сентября и оштрафовал по 20 тысяч рублей за каждую. Кроме того, суд назначил 10 суток ареста за участие в акции 20 сентября.



МВД опровергло заявления членов КПРФ, назвав их попыткой придать политический окрас действиям сотрудников полиции, "осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка":

"Проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября 2021 года, – заявили в пресс–службе ГУ МВД России по г. Москве. – В частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу Симферопольский бул., 24, отказался покинуть помещение и находится там более 5 суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы".

"Доверия к государственной системе электронного голосования нет"

Сразу два законопроекта о запрете онлайн-голосования поступили в Московскую городскую думу. Онлайн-заседание городского парламента в полном составе покинула фракция КПРФ, протестуя против итогов выборов в Госдуму, а также потребовав освободить задержанных и арестованных протестующих.

Противники электронного голосования в Москве еще на прошлой неделе объединились в коалиционный комитет. В нём больше двух десятков политиков. 29 сентября многие из них всё же подали иски в московские суды с жалобами на прошедшие выборы. Среди истцов и правозащитник, кандидат в Госдуму от Яблока Марина Литвинович. В суде она оспаривает как итоги онлайн-голосования в своём округе в целом (её конкурентка, самовыдвиженец Анастасия Брюханова подробно объясняла, почему считает выборы сфальсифицированными) и по конкретному избирательному участку, где, по словам Литвинович, ещё до открытия избирательного участка массово голосовали "сотрудники силовых структур". Она назвала создание коалиционного комитета важным политическим шагом, объединяющим разные политические силы, и не исключила создание оппозицией альтернативного, более прозрачного электронного голосования для контроля данных, если власти продолжат применять онлайн-выборы повсеместно:

"Это будет такая своеобразная система контроля, параллельная системе электронного голосования, – объяснила Литвинович. – Тоже основанная на блокчейне, но которая бы имела большую прозрачность и была бы создана общественными силами, а не государством, поскольку доверия к государственной системе электронного голосования нет".

"У нас много отличий, но сейчас в конкретном вопросе борьбы за чистоту выборов и достоверность голосования наши видения сходятся, – продолжил тему Парфенов. – Это определённого рода завоевание этой избирательной кампании".

"Всё должно быть очень прямо, просто и понятно"

Открытое письмо главе общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексею Венедиктову с просьбой способствовать отмене результатов электронного голосования в столице подписали более полутора тысяч членов московских избирательных комиссий разного уровня. Электронное голосование – апофеоз деградации всей выборной системы в России, заявила глава президиума Ассоциации независимых депутатов Елена Филина, отметив, что и более традиционное, бумажное голосование прошло с многочисленными нарушениями. Соответствующую петицию депутатов разных уровней и независимых наблюдателей с требованием не признавать выборы в Госдуму несостоявшимися, по словам Филиной, подписали более 10 тысяч:

"Та система, которая поддерживала выборную кампанию, с самого начала, с момента регистрации кандидатов, а точнее с момента снятия неугодных власти кандидатов, – уже показала себя как то, что не может в финале быть честным и прямым волеизъявлением граждан о представительстве, которое они выбирают на 5 лет в Госдуме и в своих региональных парламентах, – считает Филина. – То, что мы разбираем уже более 10 дней, те результаты, которые мы увидели 20 сентября, и те итоги выборов, с которыми, по всей вероятности, нам предстоит существовать ближайшие 5 лет – они показывают нам только то, что система дистанционного электронного голосования не может быть механизмом для учёта волеизъявления граждан. Она должна быть отменена. Когда между властью и обществом, между гражданином, голосующим на выборах, и структурой, которая учитывает его голос, нет доверия – здесь не может быть никаких промежуточных сложных систем, здесь всё должно быть очень прямо, просто и понятно".

На прошлой неделе глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что проверка электронного голосования не выявила взломов и вбросов. В Кремле онлайн-выборы назвали удобной практикой, которую "нужно максимально совершенствовать и распространять". По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, распространение электронного голосования на другие регионы страны зависит "от готовности к этому".