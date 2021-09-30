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Политика

“Мы столкнулись с жесткой реакцией". Оппозиция борется с ЭГ

Оппозиционные активисты на пресс-конференции в Москве

В Москве оппозиция 29 сентября подала в суд более 30 исков против итогов электронного голосования по всем 15 одномандатным округам. Накануне полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ и первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова в Москве, где юристы партии завершали работу над документами в суд.

Юриста Мухамеда Биджева, представляющего интересы московского отделения КПРФ, арестовали на 10 суток за организацию в социальных сетях несанкционированного мероприятия 20 сентября. Тогда коммунисты вывели противников электронного голосования на встречу с депутатами на Пушкинской площади.

"Мы столкнулись с достаточно жесткой реакцией властей, – заявил избранный депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов на пресс-конференции противников результатов электронного голосования 29 сентября в агентстве "Росбалт". – Политические преследования резко усилились. Могу сказать, что репрессивная машина правящего режима действует довольно нагло и цинично. У нас уже шестой день в фактической осаде находится здание Городского комитета партии, оно оцеплено силовиками. При первой возможности ждут шанса, чтобы арестовать Павла Иванова (главу протестного отдела КПРФ прим. РС), который там держит оборону. Наши юристы, которые должны были выехать с документами для подачи исков, были заблокированы и фактически в течение всего дня не могли её покинуть, находясь под угрозой задержания".

Юрист КПРФ Максим Сикач сообщал "Новой газете", что полиция явилась к зданию партии в центре Москвы за несколько минут до того, как коммунисты собирались отправить документы в суд.

По словам Парфенова, около 90 человек так или иначе обратили на себя внимание правоохранительных органов после акции коммунистов на Пушкинской площади: от задержания и вручения предостережения о недопустимости нарушения закона до административного ареста. 28 сентября полицейские задержали московского муниципального депутата Сергея Цукасова во время утренней пробежки. Суд признал политика виновным в организации акций на Пушкинской площади 20 и 25 сентября и оштрафовал по 20 тысяч рублей за каждую. Кроме того, суд назначил 10 суток ареста за участие в акции 20 сентября.

МВД опровергло заявления членов КПРФ, назвав их попыткой придать политический окрас действиям сотрудников полиции, "осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка":

"Проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября 2021 года, – заявили в пресс–службе ГУ МВД России по г. Москве. – В частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу Симферопольский бул., 24, отказался покинуть помещение и находится там более 5 суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы".

"Доверия к государственной системе электронного голосования нет"

Сразу два законопроекта о запрете онлайн-голосования поступили в Московскую городскую думу. Онлайн-заседание городского парламента в полном составе покинула фракция КПРФ, протестуя против итогов выборов в Госдуму, а также потребовав освободить задержанных и арестованных протестующих.

Противники электронного голосования в Москве еще на прошлой неделе объединились в коалиционный комитет. В нём больше двух десятков политиков. 29 сентября многие из них всё же подали иски в московские суды с жалобами на прошедшие выборы. Среди истцов и правозащитник, кандидат в Госдуму от Яблока Марина Литвинович. В суде она оспаривает как итоги онлайн-голосования в своём округе в целом (её конкурентка, самовыдвиженец Анастасия Брюханова подробно объясняла, почему считает выборы сфальсифицированными) и по конкретному избирательному участку, где, по словам Литвинович, ещё до открытия избирательного участка массово голосовали "сотрудники силовых структур". Она назвала создание коалиционного комитета важным политическим шагом, объединяющим разные политические силы, и не исключила создание оппозицией альтернативного, более прозрачного электронного голосования для контроля данных, если власти продолжат применять онлайн-выборы повсеместно:

"Это будет такая своеобразная система контроля, параллельная системе электронного голосования, – объяснила Литвинович. – Тоже основанная на блокчейне, но которая бы имела большую прозрачность и была бы создана общественными силами, а не государством, поскольку доверия к государственной системе электронного голосования нет".

"У нас много отличий, но сейчас в конкретном вопросе борьбы за чистоту выборов и достоверность голосования наши видения сходятся, – продолжил тему Парфенов. – Это определённого рода завоевание этой избирательной кампании".

"Всё должно быть очень прямо, просто и понятно"

Открытое письмо главе общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексею Венедиктову с просьбой способствовать отмене результатов электронного голосования в столице подписали более полутора тысяч членов московских избирательных комиссий разного уровня. Электронное голосование – апофеоз деградации всей выборной системы в России, заявила глава президиума Ассоциации независимых депутатов Елена Филина, отметив, что и более традиционное, бумажное голосование прошло с многочисленными нарушениями. Соответствующую петицию депутатов разных уровней и независимых наблюдателей с требованием не признавать выборы в Госдуму несостоявшимися, по словам Филиной, подписали более 10 тысяч:

"Та система, которая поддерживала выборную кампанию, с самого начала, с момента регистрации кандидатов, а точнее с момента снятия неугодных власти кандидатов, – уже показала себя как то, что не может в финале быть честным и прямым волеизъявлением граждан о представительстве, которое они выбирают на 5 лет в Госдуме и в своих региональных парламентах, – считает Филина. – То, что мы разбираем уже более 10 дней, те результаты, которые мы увидели 20 сентября, и те итоги выборов, с которыми, по всей вероятности, нам предстоит существовать ближайшие 5 лет – они показывают нам только то, что система дистанционного электронного голосования не может быть механизмом для учёта волеизъявления граждан. Она должна быть отменена. Когда между властью и обществом, между гражданином, голосующим на выборах, и структурой, которая учитывает его голос, нет доверия – здесь не может быть никаких промежуточных сложных систем, здесь всё должно быть очень прямо, просто и понятно".

На прошлой неделе глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что проверка электронного голосования не выявила взломов и вбросов. В Кремле онлайн-выборы назвали удобной практикой, которую "нужно максимально совершенствовать и распространять". По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, распространение электронного голосования на другие регионы страны зависит "от готовности к этому".

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