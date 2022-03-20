Авен, Фридман и Хан покинули еврейскую организацию Genesis Group

Российские олигархи Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан вышли из совета директоров одной из крупнейших еврейских благотворительных организаций Genesis Group.

Бизнесмены приняли такое решение после того, как страны Евросоюза ввели против них санкции из-за вооружённого нападения России на Украину. "Чтобы гарантировать способность организации оставаться верной своей миссии и опираться на фундамент, который мы создали за последние 15 лет, все трое вышли из состава совета директоров", – говорится в сообщении Genesis Group.

Организация отметила, что выход олигархов из совета директоров не повлияет на решение группы выделить обещанное ранее финансирование на гуманитарную помощь Украине.

В начале марта сообщалось о готовности Genesis Group выделить 10 миллионов долларов на экстренную помощь украинским евреям – прежде всего на эвакуацию в безопасные места, а также гуманитарную поддержку местных еврейских общин.