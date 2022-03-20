Авен, Фридман и Хан покинули еврейскую организацию Genesis Group

Российские олигархи Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан вышли из совета директоров одной из крупнейших еврейских благотворительных организаций Genesis Group.
Бизнесмены приняли такое решение после того, как страны Евросоюза ввели против них санкции из-за вооружённого нападения России на Украину. "Чтобы гарантировать способность организации оставаться верной своей миссии и опираться на фундамент, который мы создали за последние 15 лет, все трое вышли из состава совета директоров", – говорится в сообщении Genesis Group.
Организация отметила, что выход олигархов из совета директоров не повлияет на решение группы выделить обещанное ранее финансирование на гуманитарную помощь Украине.
В начале марта сообщалось о готовности Genesis Group выделить 10 миллионов долларов на экстренную помощь украинским евреям – прежде всего на эвакуацию в безопасные места, а также гуманитарную поддержку местных еврейских общин.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ страны США и страны Запада ввели против Москвы санкции, которые также затронули российских олигархов.
- Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан попали под санкции ЕС 28 февраля. Евросоюз считает, что бизнесмены связаны с президентом России Владимиром Путиным и причастны к дестабилизации обстановки на территории Украины.
- 15 марта ограничения в отношении Фридмана и Хана ввела Великобритания.
- Фридман, осудивший войну с Украиной, в интервью с Bloomberg Businessweek назвал западные ограничения в отношении российских предпринимателей нелогичными. По словам олигарха, Европа ошибочно считает, что бизнесмены могут повлиять на решение Путина о ведении боевых действий в соседней стране.
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