Авианосец США направился в Японское море после запуска ракеты КНДР

Атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" выдвинулся в Японское море после того, как КНДР запустила ракету средней дальности над территорией Японии. Военный корабль расположится к востоку от Южной Кореи, об это сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Возвращение авианосца в Японское море станет ответом на запуск КНДР баллистической ракеты. Ранее "Рональд Рейган" принимал участие в совместных военно-морских учениях США, Японии и Южной Кореи. В конце сентября, через несколько дней после прибытия авианосца в район учений, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
В ночь с понедельника на вторник Северная Корея запустила ракету средней дальности, которая пролетела над территорией Японии и упала в океане. Японское правительство выпустило предостережение, рекомендовав жителям северных районов укрыться в бомбоубежищах или прочных зданиях. Также было выпущено предупреждение для воздушного транспорта по всей стране.
С начала года Северная Корея произвела 23 пуска ракет, последний запуск состоялся три дня назад. Также это седьмой случай, когда ракета пролетела над территорией Японии.
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