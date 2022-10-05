Авианосец США направился в Японское море после запуска ракеты КНДР

Атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" выдвинулся в Японское море после того, как КНДР запустила ракету средней дальности над территорией Японии. Военный корабль расположится к востоку от Южной Кореи, об это сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Возвращение авианосца в Японское море станет ответом на запуск КНДР баллистической ракеты. Ранее "Рональд Рейган" принимал участие в совместных военно-морских учениях США, Японии и Южной Кореи. В конце сентября, через несколько дней после прибытия авианосца в район учений, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

В ночь с понедельника на вторник Северная Корея запустила ракету средней дальности, которая пролетела над территорией Японии и упала в океане. Японское правительство выпустило предостережение, рекомендовав жителям северных районов укрыться в бомбоубежищах или прочных зданиях. Также было выпущено предупреждение для воздушного транспорта по всей стране.

С начала года Северная Корея произвела 23 пуска ракет, последний запуск состоялся три дня назад. Также это седьмой случай, когда ракета пролетела над территорией Японии.