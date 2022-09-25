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КНДР запустила баллистическую ракету перед визитом Харрис в Сеул

Трансляция новости о вероятном запуске КНДР баллистической ракеты, Сеул, 25 сентября 2022 года

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" по ссылкой на генштаб Южной Кореи.

Береговая охрана Японии подтвердила запуск предположительно баллистической ракеты. Телеканал NHK сообщил, что снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Запуск произошел спустя несколько дней после того, как в регион прибыл авианосец США для участия в первых за пять лет совместных военных учениях с Южной Кореей.

На следующей неделе ожидается визит в Южную Корею вице-президента США Камалы Харрис. Сеул и Вашингтон опасаются, что Пхеньян впервые после 21017 года может провести испытания ядерного оружия.

  • В начале сентября КНДР объявила себя ядерным государством. Верховное народное собрание страны приняло закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения.
  • В 2021 году КНДР потратила на ядерную программу более 640 миллионов долларов. С начала года Северная Корея провела около 20 пусков ракет.
  • В августе Южная Корея предложила Пхеньяну план по денуклеаризации КНДР. Документ предполагал предоставление Пхеньяну экономической и технологической помощи в ответ на отказ от ядерного оружия на полуострове. КНДР отвергла предложение, назвав его "вздором".

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