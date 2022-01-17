Австралия разрешила въезд в страну привитым "Спутником V"

Власти Австралии разрешили въезд в страну привитым российской вакциной против COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба австралийского Управлении терапевтических товаров (TGA). На На однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" решение не распространяется

Признание российской вакцины "Спутник V" расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, бизнесменов и представителей спорта, заявили власти страны.

Регулятор сообщил, что недавно получил дополнительную информацию эффективности российского препарата. "Данные свидетельствуют, что две дозы "Спутника V" (Институт Гамалеи) показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и против госпитализации или смерти 98–100%", — говорится в сообщении TGA.

В начале января власти Израиля сообщили, что пустят вакцинированных "Спутником V" в страну при наличии серологического теста.

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и регулятором ЕС.

В декабре ВОЗ возобновила процесс рассмотрения заявки на регистрацию "Спутника V". Представитель ВОЗ не исключил, что российская вакцина может быть одобрена в I квартале следующего года, после получения досье о препарате.

14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ всей информации для одобрения вакцины "Спутник V" . По его словам, у сторон "было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться".

Ранее российские государственные СМИ намекали, что ВОЗ не регистрирует препарат из-за политической ситуации.

В минувшую субботу представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций 30 декабря передал Всемирной организации здравоохранения всю необходимую документацию для продолжения процедуры одобрения "Спутника V".