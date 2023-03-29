Австралийский стартап представил фрикадельку из мяса мамонта, выращенного в лаборатории. Так компания решила оживить дискуссию о будущем мяса и продемонстрировать достижения в производстве искусственных источников белка.

Чтобы вырастить мясо мамонта, компания использовала общедоступную генетическую информацию вымершего млекопитающего, заполнила недостающие части генетическими данными его ближайшего живого родственника – африканского слона, и поместила их в клетку овцы. Клетки стали делиться, и их стало достаточно для фрикадельки размером с небольшой мяч.

Презентация фрикадельки прошла в Амстердамском музее науки. Когда её готовили – сначала медленно запекали, а потом обрабатывали паяльной лампой – чувствовался приятный запах, передаёт Associated Press.

Для производства искусственного, или клеточного, мяса не нужно убивать животных, что, по мнению экспертов, лучше не только для животных, но и для окружающей среды. Сейчас миллионы гектаров земли используются для сельского хозяйства во всём мире, в том числе для выпаса скота и выращивания для него корма.

Кроме того, на долю животноводства приходится более 14% всех антропогенных выбросов парниковых газов, которые влияют на климат. Климатические изменения в свою очередь приводят к учащению и усилению природных катаклизмов, от которых страдают люди и животные.