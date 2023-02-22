В Кембриджском университете проголосовали за веганское меню

Студенческий союз Кембриджского университета в Великобритании проголосовал за переход на исключительно веганское меню в кафе и столовых кампуса.

Изменения в ответ на "кризис климата и биоразнообразия" поддержали 72% представителей студентов. Голосование прошло после четырёх недель обсуждений.

Одобрение студсоюза не гарантирует, что меню станет полностью веганским и будет введено сразу во всех колледжах университета. Однако это решение даёт "чрезвычайно сильный мандат для колледжей начать переход на стопроцентно растительное меню".

Представитель Кембриджского университета сказал, что вуз всегда рад предложениям студентов и сотрудников. В 2016 году университет отказался от говядины и баранины в своём меню, сосредоточился на продвижении растительных блюд и сокращении пищевых отходов.

Кампания "Университеты на растениях" охватывает более 40 образовательных учреждений в Великобритании. Её участники считают, что климатический кризис нельзя предотвратить, пока ведущие университеты соучаствуют в выбросах парниковых газов и несправедливых поступках при производстве мяса, рыбы и молочных продуктов.