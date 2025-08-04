Районный суд во Внутреннем городе Вены разрешил принудительно выставить на аукцион более 20 объектов недвижимости в Австрии, принадлежащих России, сообщает газета Der Standard. Они могут быть реализованы на торгах для выплаты компенсации украинской энергетической компании "Нафтогаз" за утраченное имущество в аннексированном Крыму.

Согласно пресс-релизу "Нафтогаза", общая стоимость разрешённых к взысканию активов оценивается в 120 миллионов евро. В апреле 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить украинской энергетической компании 5 миллиардов евро.

Москва заявляет, что не признаёт юрисдикцию суда по этому вопросу. "Нафтогаз" пытается взыскать деньги принудительно. В октябре прошлого года в Финляндии приставы арестовали около 40 объектов, принадлежащих России. Решение суда в Вене не является окончательным и может быть обжалованным, отмечает Der Standard. Москва его пока не комментировала.