Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинскому "Нафтогазу" $5 млрд

Украинская государственная энергокомпания "Нафтогаз" сообщила в четверг, что базирующийся в Гааге трибунал обязал российские власти выплатить ей 5 миллиардов долларов - за незаконный захват активов после того, как полуостров был аннексирован Россией в 2014-м году.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил 13 апреля, что его компания "одержала победу на энергетическом фронте".

"Несмотря на попытки России воспрепятствовать правосудию, арбитражный суд распорядился, чтобы Россия компенсировала "Нафтогазу" убытки в размере $5 млрд", - отметил Чернышов. Он добавил, что теперь Россия "должна выполнить решение в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права".

"Нафтогаз" подал иск против России в 2016-м году. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение суда в Гааге, сказав, что российские специалисты проанализируют его выводы. После этого Москва определится с дальнейшими действиями.

Решение в пользу Киева было вынесено еще в 2019 году, вторая стадия арбитражного производства касалась размера компенсации. Минюст России ранее заявлял, что Москва не признает решение гаагского суда, отмечает "Коммерсантъ".

В прошлом месяце Международный уголовный суд (МУС), который тоже базируется в Гааге, выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что они подозреваются в незаконной депортации детей из Украины.

Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Российские власти обвинения в депортации отвергают.