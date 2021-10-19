Автор "досье" по-прежнему уверен, что у РФ есть компромат на Трампа

Бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил, автор так называемого досье на Дональда Трампа, впервые с момента публикации досье в 2017 году дал интервью, в котором описал свою работу над этим документом, а также выступил в защиту подлинности содержащихся в нём сведений.

"Я уверен в той работе, которую мы сделали, наших источниках и профессионализме" - сказал он в интервью американской телекомпании ABC.

"Досье на Трампа" - 17 документов, в которых со ссылкой на источники, в том числе российские, содержится потенциально компрометирующая бывшего президента США информация. Помимо прочего, речь шла о контактах его сотрудников с предполагаемыми представителями российских спецслужб и о подробностях поездок самого Трампа в Россию.

Досье было опубликовано изданием Buzzfeed в январе 2017 года, незадолго до вступления Трампа в должность президента США. Политические противники президента ссылались на него как на доказательство возможных связей команды Трампа с Россией, а также наличия у российских властей компрометирующей информации о Трампе. ФБР и другие американские правоохранительные органы при этом заявляли, что не используют утверждения из досье, подлинность которых не доказана, в своих расследованиях. Масштабное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не нашло доказательств предвыборного сговора команды Трампа с Россией, хотя и обнаружило подтверждения вмешательства Москвы в избирательную кампанию в США.

В интервью ABC Стил признал, что правдивость часть содержащихся в досье утверждений недоказуема, а некоторые из них - неверны. При этом он вновь выразил уверенность в своих источниках и подчеркнул, что уже доказано, что часть опубликованных материалов была правдой. Стил признаёт, что значительная часть информации основана на слухах, однако утверждает, что люди, которые собрали эту информацию, хорошо знают Россию и полагают, что эти слухи моут быть правдой.

На вопрос о том, существует ли в действительности компрометирующая Трампа видеозапись из московского отеля "Ритц-Карлтон", Стил ответил, что такая запись, по его мнению, существует, но на 100 процентов он в этом не уверен. На вопрос, почему запись не была опубликована, Стил ответил, что, очевидно, в этом не было необходимости, поскольку Россия и без неё была довольна поведением Трампа в роли президента США. Он предположил, что доступ к записи имеет президент России Владимир Путин. По сути, Стил не представил никаких доказательств существования записи, кроме утверждений о том, что он, как специалист по России, хорошо разбирается в том, что может быть правдой, а что нет.

При этом Стил предположил, что в будущем ещё могут появиться доказательства в поддержку ряда утверждений из его досье.