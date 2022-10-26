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Автор"Игры престолов" предложил послать в Кремль дракона

Джордж Р.Р. Мартин

Писатель и сценарист, автор сериала "Игра престолов" Джордж Мартин дал интервью ток-шоу The Late Show на канале Си-би-эс. После рассказа о своих творческих перспективах он выразил обеспокоенность ситуацией в мире и перспективой ядерной войны, которую может развязать Россия. Мартин пожалел, что у него нет настоящего дракона, чтобы долететь до Кремля.

Писатель рассказал, что в начале его карьеры читатели предпочитали научную фантастику о покорении космоса; затем в моду вошли сценарии зомби-апокалипсиса. "Но сейчас, - заявил он, - моё видение мира становится всё более пессимистичным. Мы столкнулись с пандемией и снова с угрозой ядерной войны. Что, если Путин действительно использует ядерную бомбу? Что делать лично мне? Хотел бы я сесть на дракона и полететь в Кремль!"

Джордж Р.Р. Мартин - один из самых известных современных писателей-фантастов. Телесериал "Игра престолов", снятый для канала HBO по его циклу "Песнь льда и пламени" в 2011-2019 году, был объявлен многими критиками главным сериалом 2010-х годов и получил десятки премий. В сериале рассказывается о борьбе династий в вымышленном королевстве Вестерос и их совместной войне с угрозой всему миру - армией ходячих мертвецов. Сейчас в эфир вышел его приквел - "Дом дракона", а Мартин работает над очередной книгой саги - "Ветра зимы".

The Late Show, запущенное CBS в 2015 году, признано главным ток-шоу на телевидении США с 2019 года по сей день.

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