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Археология

Страдающее Средневековье. Эфир в 18:05

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Почему "Игра престолов" стала культовым сериалом?

Сериал «Игра престолов», последний сезон которого только что завершился, стал главным кинособытием XXI века: его смотрели сотни миллионов зрителей, его цитаты растащили на мемы, именами его героев называют детей. Почему кровавое средневековое фэнтези с рыцарями и драконами стало так популярно? Что это говорит о зрителях, и о мифах, которые правят современным обществом? Что мы узнаем из сериала о природе власти и политики?

В эфире доцент Школы философии НИУ ВШЭ Александр Павлов и кинокритик Егор Москвитин. Эфир в 18:05.

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