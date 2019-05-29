Страдающее Средневековье. Эфир в 18:05

Сериал «Игра престолов», последний сезон которого только что завершился, стал главным кинособытием XXI века: его смотрели сотни миллионов зрителей, его цитаты растащили на мемы, именами его героев называют детей. Почему кровавое средневековое фэнтези с рыцарями и драконами стало так популярно? Что это говорит о зрителях, и о мифах, которые правят современным обществом? Что мы узнаем из сериала о природе власти и политики?

В эфире доцент Школы философии НИУ ВШЭ Александр Павлов и кинокритик Егор Москвитин. Эфир в 18:05.