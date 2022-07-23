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Автор Масяни сообщил об удалении на YouTube серии про "Санкт-Мариубург"

Олег Куваев

YouTube на некоторое время удалил эпизод мультфильма про Масяню "Санкт-Мариубург", в котором Масяня с семьей оказывается под обстрелами. Об этом автор мультфильма Олег Куваев написал в фейсбуке.

Куваев сообщил, что на видеоролик, размещенный на его канале в YouTube, пожаловался "некто Игорь Соболев". Суть жалобы заключалась в том, что в мультфильме изображен Исаакиевский собор, который Олег Куваев якобы срисовал с фотографии Соболева.

"Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться. То есть претензия крайне сомнительная. Однако ютуб прям настолько испугался какого-то там "соболева" что мульт с 4 миллионами просмотров просто ВООБЩЕ УДАЛИЛ! Не заблокировал, не временно перекрыл доступ... А ВООБЩЕ УДАЛИЛ! Ютуб ты чего совсем спятил????" - написал автор мультфильма.

Позднее в субботу Куваев сообщил, что после резонанса в соцсетях эпизод вернули: "Мульт вернули!!!! Спасибо огромное всем за поднятый шум! Поэтому так быстро".

13 июля Олег Куваев опубликовал на своем ютуб-канале новый антивоенный эпизод Масяни - "Санкт-Мариубург"с резкой критикой российского вторжения в Украину. В нем рассказывается "о вторжении Китая в Россию", которое, как выясняется в конце, видит во сне Масяня. "Президент Китая Вынь Суй Хим" в этом сне объяснил, что собирается "очистить Россию от фашистов". Китайские войска бомбят Москву, Петербург и другие города. Масяня, Хрюндель и их дети пытаются уехать из города, но попадают под обстрел и прячутся в подвале, а затем в метро. В мультфильме ракеты падают в Петербурге на Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, стрелку Васильевского острова.

Название отсылает к украинскому Мариуполю, который был почти полностью разрушен в ходе российского вторжения в Украину, отмечает Север.Реалии. Необходимость "денацификации и демилитаризации" Украины российские власти упоминали среди целей военного вторжения в соседнюю страну.

В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт mult.ru, на котором опубликованы все эпизоды мультсериала Масяня.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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