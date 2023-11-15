Прокурор запросил 14 лет тюрьмы для журналистки Александры Баязитовой

В Басманном суде Москвы прокурор запросил 14 лет лишения свободы для журналистки и автора телеграм-канала "Адские бабки" Александры Баязитовой. К 13 годам лишения свободы сторона обвинения просит приговорить проходящую по тому же делу медиаменеджера Ольгу Архарову. Их обвиняют в вымогательстве в крупных размерах.

По мнению следствия, Архарова и Баязитова вымогали 1,2 миллиона рублей у вице-президента "Промсвязьбанка" Александра Ушакова за то, что в телеграм-канале "Адские бабки", посвящённом новостям экономики, не будет публиковаться негативная информация о банке, сообщает "Медиазона".

Баязитова – независимый журналист. Она освещала вопросы экономики, в частности, в "Коммерсанте", "Известиях" и Life.ru. Она не признаёт своей вины. По мнению Баязитовой, поводом для её уголовного преследования могли стать её статьи о воровстве на государственных оборонных заказах, к которым, как она выяснила, был причастен "Промсвязьбанк".

Ранее Баязитова заявляла в суде, что в СИЗО её содержат в камере для особо опасных преступников на 30 человек и не предоставляют медицинской помощи, несмотря на то что она страдает серьёзными хроническими заболеваниями. Общественная наблюдательная комиссия, посещавшая Баязитову в СИЗО, нарушений не выявила.

Баязитова и Архарова были арестованы в августе 2022 года. Вместе с ними была арестована Инна Чурилова, также курировавшая ряд телеграм-каналов. Чуриловой в ноябре прошлого года заменили меру пресечения на домашний арест, остальные подозреваемые остались под стражей.