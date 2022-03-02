Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Право автора

Крыса в углу. Наталья Геворкян - о боли и отчаянии

Второй день хожу под впечатлением от разговора с подругой. Мы говорили о том, что будет потом, после войны, после Путина, как украинцы будут к нам относиться. И я сказала, что со временем, надеюсь, боль утихнет и постепенно… И тут она сказала: "Но не при нашей жизни". Мысль о том, что мое поколение может не дождаться примирения с украинцами, мне не приходила в голову. Просто об этом не подумала, а теперь не могу отбросить эту мысль.

Понадобилось почти четверть века и крушение СССР, чтобы чехи перестали отворачиваться, когда слышат русскую речь. И я уверена, что в них сейчас вскипает снова, когда они видят, что российская армия творит в Украине. Но когда случилась оккупация Чехословакии, мне было 12 лет, а когда началось потепление 34. Сейчас мне 65. И я считаю, что Путин совершил преступление - и по отношению ко мне, как и по отношению ко всем вменяемым людям в России, которые выступают против войны.

Я не знаю, что Путин читал, сидя два года в бункере. На мой взгляд, он читал "Майн Кампф". Хотел ли он понять, как разгромленная в войне 1914-1918 годов Германия вставала с колен, восхищался ли он ложью Гитлера и его машиной пропаганды, щекотала ли его самолюбие, как недальновидно все прогнулись под фюрера в 1938-м в Мюнхене, "лишь бы не было войны", адаптировал ли он под свои нужды "решение вопроса". Символично начав бомбить Украину рано утром и войдя туда как оккупант, он демонстративно повторил действия нацистов и не мог не понимать, что делает именно это и что мир воспримет это именно так.

Мир оказался другим, никто не прогнулся. Вещи названы своими именами: война - войной, попытка оккупации = попыткой оккупации, террорист - террористом, преступление - преступлением. Выхода из бункера у Путина нет, и впереди его ждёт наказание. Что ждёт нас? В будущем - болезненный процесс депутинизации. В настоящем - сопротивление, индивидуальное и коллективное, со стороны всех тех, у кого не промыты мозги. Есть вещи, которые никакой мир за нас не сделает.

В России, к сожалению, нет человека, который может прийти к Путину, сесть по другую сторону длиннющего стола, посмотреть с расстояния 20 метров ему в глаза и сказать: "Вы совершили преступление против Украины. Вы совершили преступление против России. Вы запугиваете мир катастрофой. Вы отдаете преступные приказы. Вы преступник, и вы должны уйти". В отличие от многих моих друзей, открыто апеллирующих к элите - Алексею Кудрину, Анатолию Чубайсу, бизнесменам, я этого делать не буду. Эта война визуальная, каждый ее эпизод зафиксирован если не оператором, то телефоном, или в звуке. Не видеть и не слышать этого невозможно. Можно не хотеть этого видеть. Значит, те, кто молчат, не хотят этого видеть. Они трусы и пособники. На улицы с протестом выходят дети - дети! - у которых эта война отнимает настоящее и будущее. Их сотнями винтят и увозят в атозаках. Те, кто сегодня молчат, как и те, кто врут, никогда не будут приняты этим молодым поколением и никогда не смогут оправдаться перед своими детьми и внуками. Они закончатся вместе с тем, кого боятся больше, чем войны.

В истории всегда остаётся тот "один, который не стрелял", тот, кто не поднял руку в приветствии вождю, тот, кто встал безоружным против танка, и тот, кто не побоялся сказать правду дракону. Я знаю, что украинцы победили. Это третье, и последнее поражение Путина на Украине. За украинцами и с ними весь мир. Президент Украины за несколько дней войны вырос в драматическую фигуру. Сил контролировать 40-миллионную страну у России нет, сопротивление украинцев гарантировано. Первый погибший гражданский, женщина, ребенок превратили российских военных в террористическую группировку.

Путин свершил преступление в том числе против российских солдат. Он перешел Рубикон, не оставив себе ни одного шанса в будущем. Вместе с ним этот рубикон перешли все трясущиеся от страха, запинающиеся и бессмысленно кивающие актеры ближайшего окружения и их наёмники второго ряда. Каждый день войны множит их преступления.

У этой войны не было повода и не было причины. Создав за 20 лет искривленную реальность, которая транслируется ежеминутно госканалами на миллионы людей, сами авторы сей выдуманной вселенной втянулись и начали в ней жить, поверив, что это и есть настоящая реальность. Это оказалось ловушкой. Адепты войны или цинично врут, отлично понимая, что на Украине нет никаких неонацистов и освобождать её не от кого, а на самом деле просто хотят захватить чужую страну, или, что более чем вероятно, реально верят в весь тот фейк, который годами сами же гонят из каждого подвластного им утюга. Именно поэтому так легко было убедить генералиссимуса в блицкриге, в мощи реформированной армии, в том, что украинцы подавлены нацистами и ждут русских освободителей. Именно поэтому за пределами этой искривленной реальности, то есть для всего мира, действия и слова Москвы выглядят опасным бредом сумасшедшего, от которого можно ожидать всего.

Что бы мы сделали, если бы понимали, что он будет бомбить Киев?

Каждый россиянин с мозгами и сердцем, где бы он ни жил, задает себе, как минимум, внутренне вопрос: виноват ли он/она/они в происходящем сегодня. Многим хочется верить, что коллективная ответственность - это неверно, потому что мы не голосовали на Путина, ловили избиркомы на манипуляциях, выходили на акции протеста и вообще как-то сопротивлялись. Но этот режим существует 22 года. И многим из нас какое-то время было вполне уютно, и вкусно, и так хорошо тусить, и покупать красивые машины и шмотки. Потом кого-то из наших друзей сажали, мы переживали, но жизнь продолжалась, а кого-то убивали, и мы оплакивали, а через месяц постили фоточки с моря. За довольно редким в масштабах страны исключением последовательно сопротивляющихся режиму людей, платящих за это высокую цену, мы жили в предложенных условиях, занимаясь своими, иногда очень важными и нужными делами. Теория малых дел стала нашим всем. Мы себе сказали, что это всё, что мы можем - помочь конкретному человеку, конкретной беде, конкретному больному, конкретному бездомному. Мы так жили не год, не пять, а 22 года, понимая и наблюдая, как дракон форматирует страну под себя, возвращает худшие стереотипы совка, превращает население в зомби, возрождает страх, пропаганду, насилие, убивает правосудие. Мысль даже о "цветной революции" не казалась приемлемой для большинства из тех, кто готов был выйти на улицу против нечестных выборов.

Мы прожили с ним 22 года. Мы не могли представить, что он будет бомбить Киев. Знаете, сколько раз за эти дни я задавала себе вопрос: а если бы могли? Что бы мы сделали, если бы понимали, что он будет бомбить Киев?

Мне свойственно чувствовать свою вину, да и жизнь научила, что это правильно. Конечно, я виновата перед украинцами уже потому, что у меня в кармане российский паспорт, а российские ракеты стреляют по жилым кварталам Харькова, по роддому, по Бабьему Яру и убивают людей. Как была виновата перед чехами, когда у меня в карме лежал советский паспорт. Я чувствую себя виноватой перед каждой матерью, теряющей в этой войне своего ребенка, с обеих сторон, потому что и у меня есть ребенок. Я не знаю, какими силами и средствами остановить человека, который развязал этот кошмар. Все любят вспоминать эпизод про крысу, рассказанный Путиным. Крысу нельзя загонять в угол, потому что она может на вас наброситься, тогда вам придется от нее убегать. Не обязательно, есть варианты, крысу можно остановить силой.

Наталья Геворкян – журналист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не соответствовать точке зрения редакции

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG