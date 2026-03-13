Axios: лидеры G7 призвали Трампа скорее закончить войну с Ираном

Лидеры стран G7 в ходе онлайн-встречи призвали президента США Дональда Трампа оперативно закончить войну с Ираном, подчеркнув необходимость как можно скорее обеспечить безопасность в Ормузском проливе. Разговор состоялся утром в среду, пишет Axios со ссылкой на источники.

Трамп в ответ заявил, что ситуация в Ормузском проливе улучшается и что коммерческие суда должны возобновить движение в этом районе. В ночь на четверг у берегов Ирака были атакованы два танкера, после чего власти приостановили работу всех нефтяных терминалов страны.

Источники Axios отмечают, что Трамп не обозначил срока конца операции, но сказал, что "нужно завершить работу", чтобы избежать новой войны с Ираном через пять лет.

Американский президент также заявил, что Иран "вот-вот капитулирует". "Никто не знает, кто лидер, поэтому никто не может объявить о капитуляции", – сказал Трамп.

Как отмечает Axios, спустя сутки новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым посланием, в котором пообещал продолжить борьбу и отомстить за иранских "мучеников". Хаменеи также заявил, что Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, должен оставаться закрытым как "инструмент давления".

По словам источников Axios, в ходе разговора канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Трампа не позволять Москве использовать конфликт на Ближнем Востоке в своих интересах или добиться смягчения санкций.

13 марта Минфин США временно разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта 2026 года – разрешение будет действовать в течение месяца.