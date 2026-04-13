Axios: посредники надеются убедить США и Иран продолжить диалог

Представители стран-посредников - Пакистана, Египта и Турции - продолжают надеяться на то, что провал переговоров между Ираном и США в Исламабаде не означает неизбежного возобновления боевых действий на Ближнем Востоке и намерены продолжать убеждать Вашингтон и Тегеран преодолеть оставшиеся разногласия и достичь соглашения о прекращении войны. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники в странах региона и администрации США.

21 апреля истекает срок двухнедельного перемирия, о котором стороны договорились перед встречей в Пакистане 11 апреля. Посредники надеются организовать новый раунд переговоров до этой даты. "Все стороны по-прежнему считают, что сделка возможна", - утверждает Axios.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что стороны были "в нескольких дюймах" от заключения сделки, но она сорвалась из-за позиции США. Представители США, напротив, заявляют об отсутствии гибкости в позиции Ирана. По словам американского чиновника, переговоры, в которых участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, были жёсткими, но проходили в дружелюбном тоне. "Дверь ещё не закрыта. Обе стороны торгуются", - сказал один из источников издания. Американский чиновник подчеркнул, что США предложили компромисс, и Иран должен понять, что это лучшее предложение, на которое он может рассчитывать. Иранский посол в Пакистане Реза Амири Могадам написал в X, что переговоры в Исламабаде не провалились, а заложили основу для дипломатического процесса.

Источники считают частью "торга" и решение США объявить блокаду иранских портов с понедельника. По данным The Wall Street Journal, в Белом доме обсуждают дальнейшие шаги – от возобновления ограниченных ударов по Ирану до более масштабной военной операции, но последний вариант считается менее вероятным из-за риска затяжного конфликта.