Азат Мифтахов сообщил о пытках в колонии "Полярная сова"

Политзаключенный Азат Мифтахов сообщил о пытках в колонии ИК-18 "Полярная сова" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает The Insider. По данным издания, пытки начались на следующий день после прибытия математика в колонию, предположительно, 21 апреля.

По словам Мифтахова, он отказался чистить унитаз по требованию других осужденных, после чего его отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева. Тот требовал от него беспрекословного подчинения. Мифтахов несколько раз отказался, после чего в кабинет вошли те же осужденные и вместе с Соболевым начали его пытать. Математика избивали деревянным молотком по стопам и пытали электротоком. Чтобы скрыть крики, в помещении на полную громкость включали музыку. Мифтахову также угрожали сексуальным насилием и издевательствами.

Впервые Мифтахова осудили в 2021 году по делу о нападении на офис "Единой России". В сентябре 2023 года, в день выхода из колонии, его вновь задержали по обвинению в оправдании терроризма. По второму делу математик получил четыре года лишения свободы, почти весь 2025 год он провел в одиночной камере.

О том, что Мифтахова этапируют в Харп, стало известно 19 апреля.

"Полярная сова" считается одним из самых жестких учреждений ФСИН. Там содержатся в том числе приговоренные к пожизненному сроку. Ранее правозащитники неоднократно заявляли о применении системного насилия к заключенным в этой колонии.

В 2022 году с требованием освободить Мифтахова выступили более 2 500 ученых из 15 стран мира.