Азата Мифтахова этапируют в поселок Харп за Полярным кругом

Анархиста Азата Мифтахова, который был осуждён по обвинению в оправдании терроризма, этапируют в поселок Харп Ямало-Ненецкого округа. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на группу поддержки Мифтахова.

В сообщении говорится, что подробности этапирования привёл сам Мифтахов в письме, которое опубликовала группа "FreeAzat!".

19 апреля 33-летний Мифтахов написал из Воркуты, где была остановка, что его везут в Харп. В поселке находятся ИК-3 "Полярный волк" особого режима, в которой умер оппозиционный политик Алексей Навальный, а также ИК-18 "Полярная сова", где есть участки колоний строгого и общего режимов. Мифтахова, вероятно, везут во вторую, предположила "Медиазона".

"Вполне очевидно, что перевод Азата в Харпы - ни что иное, как желание отомстить ему за его твёрдую позицию. Это одновременно и угроза, что жизнь его зависит от воли силового аппарата, и создание больших неудобств на оставшиеся 1,5 лет срока", - полагает группа поддержки осуждённого.

До этого Мифтахова содержали в тюрьме в Димитровграде Ульяновской области. Перевод в новую колонию связан с приговором по последнему делу.

Азат Мифтахов был аспирантом мехмата МГУ. В 2021 году он был приговорён к 6 годам колонии за то, что якобы кинул дымовую шашку в окно офиса партии "Единая Россия". Во время следствия Мифтахов заявлял о применявшихся к нему пытках. Анархист отрицал, что участвовал в акции у офиса партии.

Незадолго до его предполагавшегося условно-досрочного освобождения из колонии в 2023 году Мифтахову были предъявлены обвинения в "оправдании терроризма" в разговорах с сокамерниками. По этому делу он был приговорён весной 2024 года ещё к 4 годам лишения свободы.

В 2022 году с требованием освободить Мифтахова выступили более 2 500 ученых из 15 стран мира.