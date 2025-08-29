В Украине погиб заключённый, давший показания против Мифтахова

На войне в Украине погиб бывший заключённый колонии в Кировской области, показания которого легли в основу нового уголовного дела против анархиста Азата Мифтахова, признанного правозащитниками политзаключённым.

Об этом сообщает "Медиазона". Издание обнаружило в соцсетях сообщение о гибели военнослужащего, имя и другие данные которого совпадают с бывшим заключённым колонии в Омутнинске Евгением Трушковым. Оно было опубликовано 24 июля 2025 года. Похороны состоялись 31 июля.

Аспирант МГУ математик Азат Мифтахов в 2021 году был приговорён к шести годам лишения свободы по статье о хулиганстве, его признали виновным в участии в попытке поджога офиса "Единой России". Дело вызвало большой резонанс в том числе в связи с рассказом Мифтахова о пытках. С Трушковым, как пишет "Медиазона", он подружился в колонии. В сентябре 2023 года Мифтахов должен был освободиться, но спустя несколько минут после выхода из колонии его задержали и впоследствии отправили в СИЗО по новому делу - об оправдании терроризма. Выяснилось, что дело строится на показаниях Трушкова, который утверждал, что Мифтахов в разговорах с ним одобрял поступок Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в здании ФСБ в Архангельске. Мифтахову назначили ещё четыре года колонии. Как пишет "Медиазона", в 2024 году Трушков, по всей видимости, заключил контракт на службу в армии и освободился из колонии.