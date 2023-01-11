Азербайджан впервые назначил посла в Израиле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Мухтара Маммадова чрезвычайным и полномочным послом в Израиле. Это первый посол в Израиле за время независимости Азербайджана. Решение об открытии посольства правительство Азербайджана приняло в ноябре прошлого года.

Израиль и Азербайджан развивают активное сотрудничество более 30 лет. Израильские дипломаты поддерживают сторону Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха (армянское название - Арцах), страна оказывает ему военную и технологическую поддержку.

Азербайджанская нефть составляет около 40% всего нефтяного импорта Израиля. Кроме того, поскольку Азербайджан напрямую граничит с Ираном, он важен Израилю как союзник в области разведки и возможный военный союзник в случае обострения противоречий между странами.

Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана в декабре 1991 года. В 1992 году в Баку открылось его посольство. Однако несмотря на тесные связи, посол Азербайджана в Тель-Авиве назначен только сейчас.