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Азербайджан и Израиль увеличат поставки газа в Европу

Иллюстративное фото

Израиль сможет заместить около 10% от того объёма газа, который Европейский союз получил от России в 2021 году, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в понедельник, 12 сентября, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Шольц, в свою очередь, заявил, что Германия активно создаёт новую инфраструктуру, которая позволит получать энергоносители от новых партнёров - например, терминалы для приёма сжиженного газа.

Об увеличении поставок газа в Евросоюз сообщил и Азербайджан. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что общий объём поставок газа из его страны в Европу в 2022 году должен составить 12 млрд кубометров - на 30% больше, чем в прошлом. Также есть планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода может быть увеличена до 20 млрд кубометров в год.

  • В июне Евросоюз подписал в Каире соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу сжиженного природного газа. Газ будет добываться на израильских месторождениях, перерабатываться на египетских заводах и в сжиженном виде доставляться в Европу танкерами. Евросоюз, со своей стороны, поможет Израилю и Египту увеличить добычу газа и вести разведку новых газовых месторождений в их территориальных водах.
  • В июле Евросоюз договорился с Баку об удвоении импорта азербайджанского газа в ближайшие годы.
  • После начала военного вторжения России в Украину 24 феврали страны Евросоюза ввели против России жёсткие экономические санкции и объявили о планах как можно скорее отказаться от импорта российских энергоносителей - газа, нефти и нефтепродуктов. Был отменён ввод в эксплуатацию уже построенного газопровода "Северный поток-2". Россия, со своей стороны, стала снижать поставки газа по "Северному потоку-1", за что европейские политики обвиняют ее в использовании газа как средства шантажа. На данный момент "Северный поток-1" остановлен полностью, что российский "Газпром" объясняет техническими причинами.

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