Азербайджан и Израиль увеличат поставки газа в Европу

Израиль сможет заместить около 10% от того объёма газа, который Европейский союз получил от России в 2021 году, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в понедельник, 12 сентября, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Шольц, в свою очередь, заявил, что Германия активно создаёт новую инфраструктуру, которая позволит получать энергоносители от новых партнёров - например, терминалы для приёма сжиженного газа.

Об увеличении поставок газа в Евросоюз сообщил и Азербайджан. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что общий объём поставок газа из его страны в Европу в 2022 году должен составить 12 млрд кубометров - на 30% больше, чем в прошлом. Также есть планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода может быть увеличена до 20 млрд кубометров в год.