В Нагорном Карабахе десятки тысяч вышли на митинг за независимость

В столице самопровозглашённого Нагорного-Карабаха Степанакерте прошёл митинг за независимость, который собрал десятки тысяч человек. В это же время парламент подписал заявление о недопустимости попыток присоединить регион к Азербайджану.

По данным главы правительства Артака Бегларяна, на митинг вышли около 40 тысяч граждан, или почти треть всего населения республики. По независимым подсчётам, митинг собрал до 70 тысяч человек, что составляет уже половину всех граждан республики. Митингующие несли среди прочих плакаты с требованием остановить агрессию Азербайджана и российские триколоры.

На центральной площади, куда шли колонны людей, транслировалось внеочередное заседание Национального собрания республики. По его итогам депутаты приняли заявление о недопустимости попыток присоединения республики к Азербайджану и обращение к Армении и России.

"Арцах (армянское название Нагорно-Карабахской республики – прим. РС) никогда не был и не будет в составе независимого Азербайджана. Эта идея должна быть положена в основу урегулирования азербайджано-карабахского конфликта", говорится в заявлении. Также в нём содержатся требования к Армении "защищать общие интересы двух армянских республик".

Кроме того, в документе прописан призыв к России "продолжать свою приверженность к обеспечению безопасности народа Арцаха". Депутаты предложили России "ввести дополнительные политические и военные механизмы" с учётом опасностей, угрожающих существованию республики.

Митинг и подписание документа прошли накануне переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана, которые пройдут в Сочи сегодня, 31 октября.