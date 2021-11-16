Ереван просит Москву о защите после боёв на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о погибших и раненых в результате боёв с азербайджанскими силами на востоке страны.

"Обстановка на восточной части приграничной линии с Азербайджаном остаётся крайне напряжённой. В результате нападения подразделений Вооружённых сил Азербайджана с армянской стороны есть погибшие и раненые", - рассказали в пресс-службе оборонного ведомства. Там отметили, что данные о потерях уточняются. Таже утверждается, что 12 армянских военнослужащих попали в плен, и что "противнику нанесены большие потери в живой силе". Одновременно говорится о потерях Ереваном двух боевых позиций.

Ранее стало известно, что Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в нападении. Минобороны Азербайджана заявило о ранении двух военнослужащих в ходе атаки со стороны Армении. По данным ведомства, армянская сторона во вторник напала на посты в Кельбаджарском и Лачинском районах, используя миномёты и артиллерию.

Армянская сторона, напротив, обвиняет в нападении Азербайджан, утверждая, что тот ведет локальные бои на границе с применением артиллерии, бронетехники и других вооружений.

Ереван в связи с ситуацией обратился к Москве с призывом защитить суверенную территорию Армении согласно двухстороннему договору от 1997 года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян. По его словам, Армения ждёт от России помощи по восстановлению территориальной целостности государства. Речь, по словам Григоряна, идет о военной помощи, чтобы "достичь развязки ситуации", пишет издание "Коммерсант".

Ситуация вдоль границы остаётся напряжённой с тех пор, как год назад премьер-министр Армении и президенты Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, продолжавшихся около полутора месяцев. По этому соглашению Баку отошли значительные территории спорного региона, в ряде районов был размещён российский миротворческий контингент. В результате этой крупной эскалации давнего конфликта вокруг самопровозглашённой республики были убиты не менее шести с половиной тысяч человек.

Нынешнее обострение ситуации на границе называют самым серьёзным инцидентом после завершения 44-дневных боёв в 2020 году.