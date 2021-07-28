Ереван сообщил о боях на границе Армении с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило об атаке на позиции армянских военных со стороны Азербайджана на границе двух стран. Они начались примерно в 2:40 по московскому времени и продолжались приблизительно до 8:20 утра. Об этом сообщает Армянская служба Радио Свобода.
Утверждается, что азербайджанские военные перешли границу между двумя странами, но в ходе боя были вынуждены отойти назад. Перестрелки в районе продолжаются, сообщает армянская сторона.
По версии азербайджанской стороны, подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района Армении на востоке страны, около двух часов ночи подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов позиции Азербайджана на территории Кельбаджарского района республики, передаёт агентство “Спутник”. Баку сообщил об “ответных мерах для пресечения провокации” на границе.
Армянская стороны сообщает о троих погибших и двоих раненых. Азербайджан возможные потери пока что не комментировал.
- После завершения активной стадии военного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе в конце 2020 года, Ереван регулярно обвиняет Баку в попытках занять территории республики. В мае премьер-министр Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии в связи со входом подразделений азербайджанской армии на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.
- В июле обострилась обстановка на западной границе между Арменией и карабахским анклавом Нахичевань. Обе стороны обвиняли друг друга в начале обстрелов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.