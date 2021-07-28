Ереван сообщил о боях на границе Армении с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило об атаке на позиции армянских военных со стороны Азербайджана на границе двух стран. Они начались примерно в 2:40 по московскому времени и продолжались приблизительно до 8:20 утра. Об этом сообщает Армянская служба Радио Свобода.

Утверждается, что азербайджанские военные перешли границу между двумя странами, но в ходе боя были вынуждены отойти назад. Перестрелки в районе продолжаются, сообщает армянская сторона.

По версии азербайджанской стороны, подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района Армении на востоке страны, около двух часов ночи подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов позиции Азербайджана на территории Кельбаджарского района республики, передаёт агентство “Спутник”. Баку сообщил об “ответных мерах для пресечения провокации” на границе.

Армянская стороны сообщает о троих погибших и двоих раненых. Азербайджан возможные потери пока что не комментировал.