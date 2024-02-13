Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах на границе

Минобороны Армении сообщило о гибели четырёх военных в результате обстрелов утром во вторник со стороны азербайджанской армии. В ведомстве отметили, что огонь вёлся в направлении села Неркин Ханд в Сюникской области, на юге страны.
Один военнослужащий был ранен, его жизнь вне опасности, добавили в армянском Минобороны.
Государственная погранслужба Азербайджана, в свою очередь, сообщила о проведении во вторник боевой операции в ответ на провокацию с армянской стороны. Утверждается, что днём ранее армянские военные обстреляли азербайджанских солдат возле населённого пункта Неркин-Анд Гафанского района. Сообщалось о ранении одного азербайджанского пограничника. Впоследствии был обстрелян боевой пост вооружённых сил Армении, откуда накануне вёлся огонь, отмечают в Баку.
Ранее во вторник Минобороны Азербайджана заявило, что армейские подразделения Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в товузском направлении границы.
Азербайджан и Армения регулярно обвиняют друг друга в обстрелах приграничной территории.
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