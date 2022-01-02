Балы "Сатаны". Владимир Бекиш – о подлётном времени

Вот цитаты последних дней. "Курс на втягивание Украины в НАТО с последующим появлением ракет у российских границ создает неприемлемые угрозы безопасности России и провоцирует серьёзные военные риски", – Сергей Лавров. "Если уж говорить об истории, хочу напомнить то, о чём говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри", – Владимир Путин. "Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!" – снова Владимир Путин.



Что происходит? Откуда истерика у российских властей? Почему Владимир Путин выставляет ультиматумы НАТО и США? Откуда такое категорическое неприятие возможного вступления ещё каких-то стран в НАТО, появления в соседних с Россией странах ещё каких-то войск? Почему Россия открыто угрожает не просто гонкой вооружений, но военными конфликтами – всем? Если систематизировать все эти российские заявления, то высвечивается главная "техническая" причина этих угроз и требований. А именно – подлетное время тех ракет, которые, по мнению Путина и его подчиненных, НАТО и Америка разместят в соседних с Россией странах.

Попробуем разобраться. Собственно, обстоятельств, связанных с этими самыми возможными ракетами у границ России, совсем немного. Одно из них – причина, по которой США могут решить нанести этот самый мало-временно-подлётный удар. А какая причина? Собственно, их всего-то две.

Первая. Миролюбивая Россия успешно развивается, крепнет, а народ ее становится все богаче и счастливее. И вот тогда, в бессильной злобе, никчемные правители Европы и Америки решают пресечь этот триумфальный путь и наносят ракетно-ядерный удар с минимальным подлетным временем. Каков же результат, которого они хотят тем самым достичь? Логично предположить: на Западе полагают, что в результате такого удара будет уничтожено руководство России, разрушена система командования ракетно-ядерными силами. И обезоруженная Россия не может нанести ответный удар. Но если принять эту схему, то Запад, получается, уверен в том, что таким ударом Россия будет абсолютно обезврежена и ничем ракетно-ядерным ответить не сможет. Значит, никакого ответного ущерба от России не будет. Однако такое предположение в корне неверно, и вот почему.

Ракеты могут ликвидировать собственно президента, а этого президент допустить не может

У России на боевом дежурстве стоит почти 500 стратегических ракет. Давайте представим себе, что в результате какого-то ответного удара России только одна единственная ракета, скажем Р36М-УТТХ, известная в публичном пространстве как "Сатана", достигнет территории США и нанесёт удар. Вспомните, каковы были последствия одного-единственного боевого применения ядерного оружия в истории человечества – август 1945-го, Хиросима и Нагасаки. Сотни тысяч погибших. Стёрты с лица земли целые города, заражены радиацией тысячи квадратных километров окрестностей. Притом что мощность ядерного заряда, уничтожившего Хиросиму и окрестности, составила около 20 килотонн. А на "Сатане" 10 боеголовок, мощность заряда в каждой – более 300 килотонн. Каков же будет ущерб? И это – одна только ракета!

Поверить в то, что США плевать на такие возможные последствия, я не в силах. Система боевого управления стратегическими ядерными силами – это не только "ядерный чемоданчик", круглосуточно хранящийся рядом с президентом. И не только Генштаб с его подземным командным пунктом. Нанесением ядерного внезапного удара по президенту и командному пункту вопрос не решается. Есть ещё премьер-министр, тоже с чемоданчиком, и есть председатель парламента с чемоданчиком, и министр обороны. Помимо главного командного пункта Генштаба есть ещё командный пункт РВСН, ещё есть подводные лодки с баллистическими ракетами, которые несут дежурство скрытно и в морской глубине. Команду на пуск ракет там принимают и выполняют по совершенно особой процедуре… А на самый крайний случай есть командная ракета, известная в просторечии как "Мёртвая рука". Пролетая над позиционными районами нахождения российских ракет, она выдает команду на пуск, и эту команду выполняют самостоятельно боевые расчеты ракетных дивизий и полков. Так что уж кое-что до Америки долетит точно…

И вот это все в Америке знают не хуже, чем знаем теперь мы с вами. А значит, внезапный удар, даже с минимальным подлётным временем – из той же Украины, не предохранит США от ответного неприемлемого ущерба. Тогда - какова же причина размещать такие ракеты возле России и затем их применять?

Эта вторая причина – нанести удар по России тогда, когда остановить то, что она делает в данный момент, другими средствами невозможно. А вот что это может быть? Например, вторжение российской армии на территорию другой страны (не обязательно Украины), скажем, вместе с Беларусью – в Польшу, повод найдётся. И когда НАТО и Америка пошлют на защиту Польши танковую дивизию и бригаду десантников, со стороны Союзного государства выходят в бой две дивизии и две бригады. А когда НАТО посылает в бой четыре бригады, в окрестностях Варшавы высаживаются уже восемь российских бригад. И так далее, до того момента, когда вслед за Варшавой задрожат от ударов Вильнюс и Рига. Вот тогда единственное средство – те самые ракеты. Но, как мы с вами видели, предотвратить неприемлемый ответный ущерб от удара России и в этом случае не удастся…

Получается, нет смысла наносить по России эти удары с малым подлётным временем, ведь риск быть уничтоженными все равно остается, и на Западе это явно понимают. А раз так – может быть, и не будут размещать и ударять?.. И вот здесь нужно сделать очень важную оговорку: какие объекты, по мнению российского руководства, могут являться целью таких ракет? Ну, вряд ли "Эрмитаж" или Рублевское шоссе. Наверняка те объекты, откуда исходит команда на пуск ракет. На ответный удар, на ответно-встречный удар, на упреждающий удар… Это командные пункты боевого управления, которые обеспечивают выполнение приказа Главнокомандующего на пуск ракет. А также те места, откуда Главнокомандующий отдает приказ нанести ракетный удар.. И вот именно эти обстоятельства и есть, по моему убеждению, ключевой фактор происходящего.

Представьте себе, что вы – президент России. И вот ситуация такова, что ваши решения и действия вашей страны могут привести к ответным действиям со стороны США и НАТО. Вполне естественно, что вы находитесь в этот момент не в Кремле и не в Сочи, но в секретном защищенном месте, с охраной и обороной, с линиями правительственной связи. И вот коварная Америка, которая разместила недалеко от границ России свои ракеты, запускает их, по тем самым секретным объектам, где президент-главнокомандующий находится или может находиться. И подлётное время у ракет – 5 минут.

Через минуту после запуска ракет российские средства ПРО их обнаруживают. Немедленно следует доклад дежурному генералу, до удара по цели осталось всего 4 минуты. Дежурный генерал, удостоверившись в достоверности полученного предупреждения, хватает трубку телефона секретной связи и докладывает министру обороны. Министр обороны, проснувшись от телефонного звонка, хватает трубку и, например, роняет ее на пол. Ну, выскользнула, может вполне такое случиться! Матерясь, подбирает с пола трубку, выслушивает чрезвычайное сообщение. До удара остаётся три минуты. Как предписано процедурой, министр звонит президенту. А президент сегодня устал ужасно, он спит как убитый. Наконец сквозь сон слышит тревожный специальный звонок специального телефона. Хватает трубку. Остаётся две минуты... "Господин президент! Тревога, ракетный удар – судя по всему, по вашей секретной подземной резиденции. Вероятность поражения очень высока, вертолёт уже в готовности! Эвакуация!" Охрана хватает президента под руки и на максимальной скорости тащит к вертолёту. Запрыгивают, закидывают сумку с личными вещами и секретными документами. Вертолёт отрывается от земли. Удар!!!! Грибовидное облако... Всё…

Вот в этом, только в этом все дело. Эти ракеты у границ России, с их малым подлётным временем, вряд ли могут спасти Запад от ответного уничтожения. Равно как и Россию и весь мир в результате эскалации ядерной войны. Но ракеты могут ликвидировать собственно президента, а этого президент допустить не может.

Владимир Бекиш – блогер, эксперт по системам ракетных вооружений



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