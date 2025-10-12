Банк России отменил голосование за дизайн купюры в 500 рублей

Банк России (Центробанк) вечером в воскресенье заявил о том, что принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Это произошло после того, как представители властей Чечни, включая Рамзана Кадырова, выразили недовольство действиями банка, утверждая, что он подыгрывает противникам размещения на купюре изображения башен "Грозный-Сити".

Онлайн-голосование по выбору символа вызвало множество комментариев и споров в сети. В кампанию активно включились, с одной стороны, власти Чечни, с другой - ряд популярных провоенных и националистических блогеров, призывавших голосовать за изображение горы Эльбрус, чтобы не допустить победы "Грозный-Сити".

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении Центробанка. О каких символах идёт речь, в сообщении не сказано. При этом в банке не намерены отказываться ни от голосования, ни от предложенных символов. Там пообещали "исключить возможность недобросовестных действий" при повторном голосовании.

Голосование должно было завершиться 14 октября. В субботу министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев вечером в субботу обратился к Центробанку, выступив с утверждением, что тот меняет условия голосования по выбору символа для банкноты номиналом в 500 рублей и "закрывает платформы" для голосования, на которых жители Чечни, как утверждается, активно голосуют за один из вариантов - комплекс небоскрёбов "Грозный-Сити".

"Обращение к ЦБ: если вы не способны обеспечить объективность и справедливость, зачем вы вообще начали это голосование?" — заявил Дудаев. Видео с его обращением перепостил также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Согласно предварительным результатам голосования за символ на оборотной стороне купюры в 500 рублей, по состоянию на 21:00 мск 11 октября лидировала гора Эльбрус: её в качестве символа выбрали 1 049 069 человек. На втором месте — комплекс небоскребов "Грозный-Сити" (1 033 585 голосов), обратило внимание агентство РБК.

Рамзан Кадыров ранее призвал голосовать за "Грозный-Сити", а 10 октября объявил розыгрыш десяти iPhone 17 среди тех, кто проголосует за "Грозный-Сити".