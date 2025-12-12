Банк России подает иск к Euroclear о взыскании причиненных убытков

Центральный банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании причиненных убытков.

Как говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, это решение было принято в связи с "незаконными действиями Euroclear" и рассмотрением Еврокомиссией механизмов использования замороженных активов Банка России.

"Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами", – говорится в сообщении.

Накануне представители стран-членов ЕС на уровне послов проголосовали за то, чтобы начать процедуру долгосрочного замораживания российских активов в Евросоюзе. Это рассматривается как первый шаг на пути к использованию российских активов в качестве обеспечения "репарационного кредита" Украине. Предполагается, что Украина впоследствии сможет выплатить кредит из средств, которые на ее восстановление выплатит Россия.

В ЦБ заявили, что "любые формы несогласованного использования активов Банка России являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов".