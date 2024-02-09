Банки Турции возобновили расчёты с Россией за гуманитарные товары

Турецкие банки возобновили расчёты с Россией за сельхозпродукцию, а также платежи в сферах туризма, медицины и образования. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) России Алексей Егармин.

По его словам, ситуация с платежами "несколько отличается по разным банкам". Легче принимают платежи Ziraat и VakifBank, с Golden Global всё ещё возникают сложности, добавил Егармин.

Вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев подтвердил изданию, что расчёты с Турцией осуществляются в национальных валютах и пока только по товарам из "зелёного списка", куда входят продовольствие, фармацевтика и текстиль.

В середине января в СМИ появились сообщения, что турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций со стороны США, которые приведут к потере доступа к операциям в долларах.

Ситуация обострилась в декабре 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций Евросоюза, а президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях. Оба документа появились в ответ на продолжающееся российское вторжение в Украину.

На этой неделе китайский банк Chouzhou Commercial сообщил клиентам о приостановке операций с Россией и Беларусью. Причём остановка проведения расчётов не зависит от платежной системы. Транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской и китайской национальными системами. Ранее в январе опасаясь вторичных санкций, ужесточить условия оказания услуг российским клиентам решили государственные банки Китая, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.