Басманный суд заочно арестовал оппозиционеров Кара-Мурзу и Яшина

Суд в Москве заочно арестовал оппозиционера Владимира Кара-Мурзу по обвинениям в участии в экстремистской организации и распространении так называемых фейков об армии. Об этом сообщает "Медиазона". Ходатайство в Басманный суд подала прокуратура.

Впоследствии "Медиазона" сообщила, что был арестован и оппозиционер Илья Яшин, по тому же делу.

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза был объявлен в розыск, а также наряду с Ильёй Яшиным включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторига.

В 2022 году Кара-Мурза был арестован и впоследствии осуждён к длительному сроку по статье о госизмене. Яшин был осуждён по статье о так называемых фейках об армии. В августе прошлого года в числе группы российских политзаключённых они были освобождены в рамках обмена заключенными между Россией и западными странами и сейчас живут за границей, где продолжают заниматься оппозиционной деятельностью. В последние дни внимание привлекли переговоры о создании при Парламентской ассамблеи Совета Европы представительства российской оппозиции, в которых принимает участие Кара-Мурза.

Новое уголовное дело связано в частности с тем, что Кара-Мурза и Яшин был в числе организаторов антивоенного марша в Берлине.

Накануне - 14 октября - ФСБ обвинила участников Антивоенного комитета России, в числе которых был и Кара-Мурза, в подготовке насильственного захвата власти и участии в террористическом сообществе. Сообщалось в частности о том, что уголовное дело возбуждено против Михаила Ходорковского, также, как и все учредители Антивоенного комитета, живущего за границей. По этому делу о заочном аресте и розыске Кара-Мурзы пока не сообщалось.