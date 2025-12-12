Неизбежная орбита. Почему Россия не уйдет с Байконура

В конце ноября на космодроме Байконур при старте ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-28" произошла авария. Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавта Кристофер Уильямс успешно добрались на Международную космическую станцию, но при запуске двигателей в основании стартовой площадки разрушилась платформа, которую используют для обслуживания ракет. Это огромная металлическая конструкция, построенная более полувека назад, и пока она не будет замена, Россия не сможет отправлять космонавтов на орбиту.

Несмотря на сотни миллиардов рублей, которые Россия вложила в строительство космодрома Восточный, она остается критически зависимой от Байконура, который арендует у Казахстана, а пилотируемые запуски фактически может осуществлять с единственного стартового стола, который теперь серьезно поврежден. Уже после аварии на Байконуре российское правительство заявило, что будущая российская орбитальная станция будет летать на орбите с тем же наклонением, что и МКС. Это означает, что российская пилотируемая космонавтика будет неразрывно связана с Байконуром еще на десятки лет.

Для чего нужна поврежденная платформа

Так называемая кабина обслуживания 8У216 – металлическая конструкция, весом 144 тонн. Она используется для обслуживание ракеты перед пуском, главным образом – для установки зажигательных зарядов в двигатели первой и второй ступеней. Исторически "Союзы" не оборудованы собственной бортовой системой зажигания, перед стартом техники вручную помещают в каждую из 32 камер сгорания пяти двигателей первой и второй ступеней пирозаряды – попросту пороховые шашки, размещенные на концах деревянных брусков. Эта архаичная система практически никогда не давала сбоев, а благодаря ее простоте, любой элемент легко заменить перед стартом. "Здесь как в известной поговорке, если система работает, не трогай её. Оказалось, что многие довольно примитивные решения вполне эффективны, если их воспроизводить регулярно и не нарушать технологический процесс. И ракета "Союз", которую в шутку называют межконтинентальной баллистической ракетой в хорошем смысле, несмотря на то, что она достаточно архаичная, получилась работоспособной. В ближайшие десять лет Россия вряд ли ", – говорит эксперт в области космонавтики Виталий Егоров.

Кабина обслуживания примерно за час до старта убирается в специальную нишу под стартовым столом и закрепляется двумя запорными механизмами. По данным источников в российской космической отрасли Георгия Тришкина, аналитика космических пусков, на этот раз эти стопоры закрепить не удалось из-за перекоса кабины, вызванного, предположительно, износом узлов (кабина обслуживания была построена в 1960-е годы). Об этом сообщили руководителям старта, но переносить пуск не стали. Персоналу дали команду покинуть кабину обслуживания.

Из-за разности давлений, возникшем при пуске двигателей, кабину вытянуло из ниши, и она обрушилась в газоотводный лоток (котлован под стартовым столом) с двадцатиметровой высоты, получив при этом значительные повреждения, которые сделали ее ремонт невозможным. По данным Тришкина, повреждения получили и другие элементы площадки, в частности система, которая приводит перед стартом ракеты в вертикальное состояние, но их ремонт не будет настолько сложным.

Как быстро можно отремонтировать стартовый стол

Всего, объясняет Виталий Егоров, аналогичных кабин обслуживания было создано как минимум четыре: самая старая, для Байконура, еще одна, используемая на космодроме Плесецк и построенные уже в последние десятилетия кабины для нового российского космодрома Восточный и европейского Куру во Французской Гвинее – все они использовались или используются для пусков ракет-носителей типа "Союз". Теоретически, Роскосмос мог бы заменить кабину обслуживания на Байконуре аналогичной, взятой с Восточного или Плесецка. "Но тогда стартовый стол на другом космодроме станет бесполезным, – говорит Егоров. – У Роскосмоса уже есть опыт производства таких кабин обслуживания, это в сущности не такая уж сложная конструкция из металлических ферм, не какая-то забытая технология великих предков. Нет необходимости заниматься каннибализацией другого космодрома. Построить новую кабину Россия способна, но это вопрос времени".

В "Роскосмосе" рассчитывают завершить ремонт стартового стола на Байконуре уже к апрелю 2026 года, однако эксперты считают, что это слишком оптимистичный прогноз и называют другие сроки – от полугода до двух лет. "Если кабина обслуживания разрушена, пройдет немалое время, прежде, чем Россия сможет запускать ракеты с этого старта снова, – сказал РС бывший астронавт НАТО и командир МКС Терри Виртс. – учитывая, что российские ресурсы уходят на войну, я не ожидаю новых пусков "Союзов" с Байконура в ближнем будущем. Хотя русские умеют выкручиваться".

"Насчёт апреля у меня есть сомнения, хотя если постараться, если действительно есть запчасти, то в теории можно было бы успеть, – говорит Виталий Егоров. – По моим оценкам, где-то полгода это займёт, но это умозрительная оценка. Два года это явно завышенный срок, потому что на стартовом столе нет серьёзных повреждений капитальных сооружений, бетонные конструкции целые. Думаю, всё будет сделано быстрее, тем более что в этом заинтересованы все участники программы Международной космической станции. И, конечно, для "Роскосмоса" это сейчас самое важное дело, на которое брошены все возможные ресурсы".

В начале декабря издание RTVi со ссылкой на источники сообщило, что Роскосмос нашел "запасную" кабину обслуживания, что может ускорить восстановление 31-го стартового стола на Байконуре. Возможно, кабина нашлась на базе российских военно-космических войск под Тамбовым. Официально в "Роскосмосе" это не подтверждали.

Почему Россия критически зависит от "Байконура"

Стартовый стол 31/6 на Байконуре – единственная площадка для пилотируемой космонавтики, которую в настоящее время может использовать Россия. Кроме того, она используется для запуска к МКС грузовых "Прогрессов". И если ротацию космонавтов и астронавтов на станции можно осуществить силами НАСА, то заменить "Прогрессы" не так легко, эти корабли используются в том числе для коррекции ориентации МКС. Как объяснил РС Скотт Пэйс, директор Института космической политики в университета Джоржа Вашингтона в Вашингтоне, отчасти эту функцию могут взять на себя другие космические корабли – японские HTV-X или американские "Старлайнеры". "Это вряд ли вызовет сложности в краткосрочной перспективе, но станет проблемой, если перерыв в полетах "Прогрессов" затянется", – говорит эксперт. После аварии на Байконуре в НАСА заявили, что находятся в координации с международными партнерами, включая "Роскосмос", для обеспечения безопасной работы МКС и ее экипажа.

При этом авария на Байконуре уже повлияло на планирование американских миссий к МКС. Две грузовые миссии Cargo Dragon перенесены на более ранний срок, чтобы обеспечить своевременное значение станции, одна с июня 2026 года на май 2026 года, другая с ноября на август.

С 2016 года Россия начала эксплуатацию космодрома Восточный, строительство которого было мотивировано обеспечением независимости российской космонавтики: Байконур Россия арендует у Казахстана, а Плесецк, находящийся в ведении Минобороны РФ, из-за своего географического положения мало пригоден для многих типов гражданских пусков, в частности, пилотируемых.

Строительство Восточного, сопровождавшееся громкими коррупционными скандалами, так и не обеспечило России возможность пилотируемых пусков со своей территории. На нем до сих пор отсутствует необходимая для этого инфраструктура вплоть до того, что существующие пилотируемые российские корабли не совместимы с элементами стартового стола по своим габаритам. "На "Союзах" сверху есть шпиль – это части системы аварийного спасения, которая используется только в пилотируемых ракетах. И эта система просто не влезает под башню обслуживания, с помощью которой ракеты готовят к старту", – говорит Егоров.

Но если проблемы с инфраструктурой можно решить, то есть более серьезное препятствие к использованию Восточного для полетов к МКС: его географическое положение. "Если стартовать с Восточного, трасса выведения космического корабля проходит над Охотским морем. Нет ни возможностей, ни технологий, ни оборудования для обеспечения безопасного полёта и спасения космонавтов в случае аварии. Меньше 10 лет назад произошла аварийная ситуация на запуске ракеты, космический корабль произвел аварийную посадку в степях Казахстана. Если бы то же самое произошло на Охотским морем, космонавтов не смогли бы спасти их бы просто", – говорит Егоров.

Из-за этого в "Роскосмосе" рассматривали идею использовать для будущей российской космической станции другое наклонение орбиты, при которой трасса выведения проходила бы над Якутией. Проект Российской орбитальной станции (РОС) разрабатывается с 2014 года и изначально планировалось, что угол наклонения ее орбиты составит 96,8 градуса – это бы обеспечивало трассу выведения с "Восточного" над сушей. Однако 5 декабря 2025 года вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что для РОС выбрано другое наклонение – 51,6 градсуса, такое же, как у МКС. "Когда Роскосмос предполагал, что станция будет летать на 97 градусах, значит, он хотел уходить с Байконура переводить пилотируемый космонавтику на Восточный. Все остальные функции космонавтики Восточный уже способен обеспечивать – запуски средних и тяжёлых ракет. А наклонение 51,6 у будущей станции это наклонение МКС, значит, все пуски также будут с "Байконура", значит, Россия остаётся на "Байконуре" ещё на десятилетия", – говорит Егоров.

Нурлан Аселкан, главный редактор и издатель казахстанского журнала "Космические исследования и технологии", согласен с Егоровым. "Думаю, до некоторой степени эта авария подтолкнула "Роскосмос" к реалистичному взгляду на вещи. Она показала, что амбиции – создание полностью новой инфраструктуры на Восточном с новыми ракетами и новыми космическими кораблями, не соотносятся с возможностями. Байконур останется основным космодромом для "Роскосмоса" в обозримом будущем", – считает Аселкан.

Действительно, будущее пилотируемой космонавтики на Восточном связано с проектом нового российского космического корабля (он уже несколько раз сменил название, текущая версия – "Орел"), который предполагается запускать с ракетой "Ангара" как раз с нового российского космодрома. Его первый беспилотный полет должен был состояться еще в 2017 году, но сроки постоянно переносятся, сейчас предполагается, что испытательный полет состоится в 2028 году. Вместе с этим откладывается и создание необходимой для "Орла" инфраструктуры на Восточном.

"Гражданский космос сейчас явно не в приоритете для России. Роскосмос, особенно его гражданские проекты, финансируются по остаточному принципу. Пусть летает то, что и так летает, радуйтесь тому, что у вас есть", – описывает ситуацию Егоров.