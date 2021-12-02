Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Рашкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщается на сайте ведомства. Наказание по этой статье предусматривает штраф в один миллион рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

25 ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры.

66-летний депутат был задержан полицией при участии сотрудников охотнадзора 29 октября в лесу в Саратовской области. Представители правоохранительных органов заявили, что он в нетрезвом виде управлял автомобилем, а в багажнике его машины была найдена туша лося, хотя охота на этих животных в том районе запрещена.

Депутат отказался от медицинского освидетельствования и заявил, что нашёл лося уже убитым. Но позднее он признал, что действительно застрелил животное, так как был уверен, что все необходимые разрешения на охоту были оформлены. По его словам, он мог стать жертвой провокации. Он заявил, что готов компенсировать ущерб: выплатить штраф и купить лосиху и выпустить её на месте охоты. Рашкин также заявил, что готов сотрудничать со следствием. Он считает, что его преследование связано с политикой.

В сентябре Рашкин был одним из инициаторов акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму, он организовывал митинги против обязательной вакцинации и считается одним из лидеров партийной оппозиции Геннадию Зюганову в КПРФ. Он шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Саратовской области, но не был допущен к выборам.