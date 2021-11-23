Дискредитация оппозиции

Силовики сладострастно рвут шкуру коммуниста Рашкина под одобрительное улюлюкнье его думских коллег. Депутатом он быть перестанет с 25 ноября. Политик Максим Шевченко считает, что «история с лосем» - это специально разработанная операция, при сознательном участии самого Рашкина. Согласятся ли с этим другие гости? О комплексе способов дискредитации оппозиции в программе «Лицом к событию» с участием политолога Дмитрия Орешкина и политиков Константина Янкаускаса и Максима Шевченко.

Ведет программу Елена Рыковцева.

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