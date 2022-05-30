Байден исключил передачу Украине ракет, способных достичь России

Президент Джо Байден заявил в понедельник, 30 мая, что США не будут предоставлять Украине ракетные системы, которые могут достигать целей на территории России, передаёт Reuters. О каких именно видах вооружения идёт речь, Байден не уточнил.

На прошлой неделе CNN и Washington Post сообщили, что США планируют предоставить Украине ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии до сотен миль, в частности – высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS и систему залпового огня MRLS. Именно эти виды вооружения ранее просили предоставить украинские власти. Однако в Белом доме выражали опасения, что такое оружие может быть использовано для атаки российской территории.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление Байдена "разумным". "Иначе, при атаке на наши города, Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений", — написал он в Telegram.

Издание Washington Post сообщает, что США, возможно, предоставит Украине РСЗО, но с ракетами, способными поразить объекты на меньшем расстоянии, чтобы снизить риск провокации.