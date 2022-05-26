Схожий почерк. Военные преступления Москвы в Украине и в Афганистане

Весной этого года весь цивилизованный мир был шокирован преступлениями, предположительно совершенными российскими военнослужащими российской армии на территории Украины. Украинское мирное население продолжает гибнуть от обстрелов, авианалетов и ударов крылатых ракет. Постоянно поступают сообщения о случаях сексуального насилия, грабежей, мародерства. При этом разные военные эксперты напоминают – точно так же советская армия, к примеру, вела себя во время войны в Афганистане 1979–1989 годов, которая, кстати, также никогда Кремлем официально не называлась "войной".​ Список военных преступлений, совершенных советскими солдатами и офицерами в Афганистане, неимоверно велик. Ниже – перечень самых известных и зафиксированных из них.

По данным из одних источников, за девять лет нахождения советских войск в Афганистане было убито более пятисот тысяч афганских мирных жителей. По данным из других – два миллиона человек (население Афганистана на конец 1979 года составляло, по различным оценкам, от 15 до 18 миллионов человек). В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР объявил амнистию в отношении всех преступлений, совершённых советскими военнослужащими в Афганистане.

Советские войска вошли в Афганистан в самом конце декабря 1979 года, а уже в конце января – начале февраля 1980 года произошло первое из известных массовых убийств, которые совершили советские военнослужащие в этой стране. 25 января 750 афганских мирных жителей были убитв в нескольких деревнях уезда Чахардара в провинции Кундуз, на севере страны. 10 февраля 250 афганских мужчин и женщин были убиты в другом уезде той же провинции, Дашти-Арчи.

22 февраля 1980 года старший лейтенант Александр Вовк, офицер политотдела 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, был убит одним выстрелом в районе "Зеленого рынка" в Кабуле. Стрелявшего никто не видел. Вскоре после этого группа офицеров 357-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, возглавляемая заместителем командира данного полка майором Виталием Забабуриным, прибыла на рынок и начала стрелять в людей на улицах и бросать гранаты в дома. Были убиты десятки афганских мирных жителей. Некоторое время спустя несколько сотен тысяч человек вышли на улицы столицы. Они требовали прекращения советской агрессии. После этого советское командование приказало афганской армии и местной тайной полиции, которая называлась "ХАД", открыть огонь по митингующим. В результате в течение 22 и 23 февраля еще от 50 до, по некоторым данным, 800 афганских мирных жителей были убиты, неизвестное число было ранено. 23 февраля 1980 года несколько сотен человек организовали митинг в деревне Мирбачакот в провинции Кабул. Как сообщалось, они атаковали советский блокпост и ранили офицера 2-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона 181-го мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии. После этого советские военнослужащие открыли огонь по толпе и убили 22 человека.

В конце февраля – середине марта 1980 года советское командование проводило операцию в провинции Кунар, на северо-востоке Афганистана. Во время этой операции советские военные убили неизвестное число афганских мирных жителей, включая детей, в нескольких деревнях, расположенных в этой провинции.

Согласно одному отчету, в апреле 1980 года советские военные убили 2000 афганских мирных жителей в провинции Лагман, на востоке Афганистана. 4 апреля 1980 года советские военные убили 30 человек в городе Файзабаде, столице провинции Бадахшан, находящейся на северо-востоке страны. В тот же день советские военнослужащие убили 30 человек в поселке Бахарак в провинции Бадахшан. 8 апреля 1980 года советские ВВС нанесли несколько авиационных ударов в окрестностях города Кандагара, расположенного на юге Афганистана, столицы одноименной провинции. Было убито 150 человек, которые впоследствии были обозначены как "мятежники" в официальных советских армейских отчетах. Такая ситуация будет повторяться много раз до самого конца войны. В тот же день советские самолеты нанесли авиационный удар в окрестностях поселка Дехревут в провинции Урузган, на юге страны. Было убито 15 человек.

10 апреля 1980 года советская авиация нанесла несколько ударов на город Кундуз, являющийся столицей одноименной провинции, при этом было убито более чем 150 человек, включая одного советского солдата. Один советский военнослужащий был ранен. 18 апреля 1980 года советские ВВС снова бомбили окрестности Кандагара и убили 150 афганских граждан. Советские военные в тот день убили 50 человек в городе Джелалабаде, столице провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана. Также советские военнослужащие в тот день убили 45 человек в окрестностях деревни Ходжагар в провинции Тахар, на севере страны.

С конца апреля по начало июня 1980 года студенты различных институтов Кабула провели серию акций протеста в столице. Они выступали против афганского правительства и требовали вывода советских войск из Афганистана. Афганские силы безопасности и, согласно некоторым отчетам, советские войска разгоняли митинги, избивая демонстрантов и стреляя в них. По разным данным, от 72 до 200 студентов было убито и от 400 до 2000 было арестовано. В первой половине июня свыше 500 человек, учащихся и учителей из более чем 10 школ Кабула, было отравлено и госпитализировано. В этот раз убитых не было.

В конце мая 1980 года советское командование проводило операцию в провинции Газни, на юго-востоке Афганистана. Во время этого наступления советские войска убили по меньшей мере 30 афганских мирных жителей в поселке Вагиз с помощью химических веществ.

В начале июня 1980 года советская артиллерия обстреляла деревни в долинах Кохдаман, Гульдара, Фарза, Ниджрао и Горбанд, расположенных в окрестностях Кабула. Позднее наземные части вошли в некоторые из деревень в этих долинах, и советские военные убили неизвестное число афганских мирных жителей. 9 июня 1980 года советская авиация нанесла удар в окрестностях поселка Джарм в провинции Бадахшан, убив 180 человек. 12 июня 1980 года советские ВВС нанесли авиаудар в окрестностях города Файзабада. Было убито 200 афганских граждан.

25 июня 1980 года советские войска убили сотни афганских граждан в различных частях страны. Советские самолеты нанесли авиаудар по поселку Джангаль в провинции Бадахшан, убив 80 человек. Советские военные убили 60 человек в окрестностях деревни Шинкорукдара в провинции Кунар. 50 человек было убито в окрестностях города Хоста в провинции Пактия, на юго-востоке страны. 50 человек было убито в окрестностях города Сари-Пуля в провинции Джаузджан, на северо-западе Афганистана. 50 человек было убито в окрестностях деревни Маргар в провинции Каписа, на северо-востоке страны. 18 человек было убито в окрестностях поселка Котайи-Ашру в провинции Вардак, центральный Афганистан. 10 июля 1980 года произошел бой между советскими войсками и афганскими моджахедами в поселке Карабаг в провинции Кабул. Позднее в тот день советские военнослужащие убили неизвестное число афганских мирных жителей в этом населенном пункте. Согласно некоторым источникам, они застрелили их, поскольку оставшиеся жители начали покидать Карабаг.

С 24 по 28 июля 1980 года советское командование проводило операцию в провинции Вардак, где советские ВВС уничтожили неизвестное число афганских мирных жителей и разрушили несколько деревень в уезде Дай-Мирдад. Также примерно в это же время советская авиация нанесла удары по нескольких деревням в окрестностях города Майданшахра, столицы провинции Вардак. Было убито до 500 человек. Согласно некоторым отчетам, один из полков афганской армии вел бой с одной из советских частей в провинции Вардак из-за этих бомбардировок.

28 июля 1980 года советская колонна попала в засаду в окрестностях деревни Турани в провинции Баглан, на северо-востоке страны. В отместку на следующий день советская авиация нанесла удар по Турани, и советские военные убили около 50 человек в городе Баглане, расположенном в одноименной провинции.

В августе 1980 года советский солдат решил войти в один из домов в деревне Самархейль в провинции Нангархар, скорее всего, для того чтобы поискать либо деньги, либо марихуану. Внезапно что-то насторожило его, когда он стоял на пороге дома, после чего он резко открыл дверь и начал без разбора стрелять по всем, кто находился внутри, в результате убив несколько человек и ранив одного, который позже скончался в больнице. Позднее афганские власти заявили, что это преступление было совершено моджахедами.

В начале августа 1980 года партизаны вытеснили афганские правительственые войска из нескольких деревень в окрестностях Кабула. 7 августа либо советская, либо афганская авиация нанесла удары по этим деревням, убив неизвестное число человек.

16 августа 1980 года советские войска подвергли сильному обстрелу второй по величине город страны Герат, расположенный на западе Афганистана, в результате которого, согласно одному отчету, было убито 3000 человек. После этого советские военнослужащие вошли в город и ограбили множество магазинов, в основном те, в которых продавались золотые и серебряные изделия.

6 сентября 1980 года два танка и несколько других машин отстали от советской колонны в долине Алишанг в провинции Лагман, после чего попали в засаду и были уничтожены моджахедами. В отместку в ночь с 6 на 7 сентября советская артиллерия обстреляла несколько соседних деревень и поселок Маскура, убив и ранив неизвестное число человек.

В середине сентября 1980 года советские вертолеты нанесли авиаудар по деревне Ганджабад в провинции Фарах, на юго-западе страны, когда там проходила свадьба. Около 150 афганских мирных жителей было убито и множество других было ранено.

Согласно некоторым отчетам, в октябре 1980 года советские военные убили 500 человек в городе Баглане. 2 октября 1980 года в провинции Логар, на востоке Афганистана, произошел бой между советскими войсками и моджахедами. В отместку 5 октября советские военные убили и ранили неизвестное число человек на дороге Кабул – Гардез.

9 октября 1980 года советские военные убили 40 человек на дороге Кабул – Гардез. В середине октября 1980 года советские войска снова совершили резню в провинции Лагман. Сначала в окрестностях деревни Шамангал в долине Алишанг произошел бой между советским подразделением и отрядом из трех моджахедов. Советские военные поймали повстанцев и сожгли одного них заживо. Затем они убили, по разным данным, от 350 до 1200 мирных жителей в нескольких соседних деревнях. Некоторое время спустя советские вертолеты нанесли авиаудар по группе кочевников в окрестностях деревни Дева, убив 8 из них и ранив неизвестное число человек.

В декабре 1980 года советские военнослужащие без причины обстреляли пассажирский автобус на дороге Кабул – Джелалабад, убив 11 человек и ранив множество других. С 12 по 29 декабря 1980 года советское командование проводило третье наступление в Панджшерской долине, расположенной на северо-востоке страны. Советские ВВС подвергли сильной бомбардировке населенные пункты, находящиеся в долине. Было убито 100 афганских мирных жителей. В середине декабря 1980 года повстанцы уничтожили советский танк в окрестностях поселка Алишанг в провинции Лагман и убили одного советского офицера. В отместку советские войска бомбили Алишанг, поселок Исламабад и одну из близлежащих деревень, убив по меньшей мере 16 человек.

В конце декабря 1980 года советское командование проводило операцию в провинции Кандагар. Согласно официальной версии, во время этого наступления, 20 декабря 1980 года, тяжелый бой произошел в деревне Сутиан (по другим данным, в окрестностях деревни Муллаян). Восемь солдат из 3-го парашютно-десантного батальона 317-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии было убито и 14 было ранено. Как сообщалось, было также убито 162 моджахеда. Согласно же неофициальным отчетам, никакого боя не было. В тот день советская артиллерия сначала подвергла Сутиан сильному обстрелу. Жители деревни пытались спрятаться в поле рядом с населенным пунктом, но советские военнослужащие увидели это и стали стрелять в них из автоматов и орудий бронемашин. После этого советские военные вошли в деревню и убили тех, кто пережил обстрел. Всего было убито около 3 тысяч афганских мирных жителей.

9 января 1981 года в окрестностях города Ханабад в провинции Кундуз произошло боевое столкновение между советскими войсками и моджахедами. Было убито двое советских солдат. В отместку советские военные позднее в тот день убили 200 афганских мирных жителей, включая детей, в нескольких деревнях в районе Ханабада.

14 февраля 1981 года советское подразделение вошло в одну из деревень в окрестностях города Джелалабада с целью грабежа. В одном из домов группа из 11 солдат и офицеров увидела двоих (согласно другому источнику, троих) молодых женщин, двоих пожилых мужчин и, опять же, по разным данным, либо четверых, либо семерых маленьких детей. Советские военные изнасиловали женщин на глазах у их родственников, затем они убили их и, как они думали, всех остальных, после чего они сожгли тела. Двенадцатилетний мальчик, брат одной из женщин, сумел спрятаться и позже опознал преступников. Последние были арестованы, началось следствие. Сначала советское командование в Афганистане и, согласно некоторым источникам, даже советские лидеры в Москве пытались замять это дело и заявили, что это преступление было совершено группой повстанцев, переодетых в советскую форму, но затем по какой-то причине дело дошло до суда и преступники были осуждены. Согласно различным отчетам, некоторые из них были даже приговорены к смертной казни.

В мае 1981 года советские военнослужащие убили 31 афганского мирного жителя в деревне Кочкин в провинции Кабул. Также в начале мая 1981 года советские военные убили нескольких детей в деревне Калакан в провинции Кабул. Согласно некоторым источникам, солдаты говорили: "Когда эти дети вырастут, они пойдут с оружием против нас". 7 мая 1981 года советско-афганская колонна попала в засаду моджахедов в провинции Логар. Множество афганских военнослужащих и сотрудников ХАД было убито в последовавшем бою, около 30 бронемашин было уничтожено. В отместку советские военнослужащие убили неизвестное число человек в соседних деревнях.

В течение лета 1981 года советские военные убили 137 человек в нескольких уездах провинции Кандагар. 23 июня 1981 года советская авиация бомбила город Кандагар. Было убито более 100 афганских мирных жителей.

В августе 1981 года советские вертолеты нанесли авиаудар по деревне Джальрез в провинции Вардак, когда там проходила свадьба, убив 30 афганских мирных жителей и ранив еще 75 человек. Примерно в это же время советская колонна проезжала мимо города Джабаль-Уссараджа в провинции Парван, на северо-востоке страны, и была обстреляна. После этого советские военнослужащие вошли в одну из соседних деревень и заживо сожгли 13 пожилых людей.

7 августа 1981 года четверо солдат из 1-го мотострелкового батальона 191-го отдельного мотострелкового полка, согласно официальным источникам, дезертировали из своей части в окрестностях деревни Бабус в провинции Логар. Согласно неофициальным отчетам, эти военнослужащие были пьяны, отстали от советской колонны и пропали без вести. Тем не менее, в отместку советские войска разрушили соседнюю деревню Дадохейль авиацией и артиллерией, убив около 45 афганских мирных жителей.

В сентябре 1981 года ученики средних школ организовали демонстрацию в Кабуле, протестуя против мобилизации в армию. Также они требовали вывода советских войск из Афганистана. Советские военные расстреляли митинг, убив 6 девушек.

В ноябре 1981 года советская авиация бомбила больницу в уезде Варас провинции Бамиан, в центре Афганистана. 4 ноября 1981 года советские самолеты и вертолеты нанесли удар по одной из больниц в Панджшерской долине. 5 ноября 1981 года советские вертолеты разрушили больницу в уезде Джагори провинции Газни. 6 ноября 1981 года советские вертолеты уничтожили больницу в провинции Нангархар. 17 ноября 1981 года советские военнослужащие убили 150 человек в окрестностях деревни Фаргамиру в провинции Бадахшан. 27 ноября 1981 года советские военные убили 38 человек в окрестностях Кабула. 19 декабря 1981 года советские военнослужащие убили около 25 человек в одной из деревень в провинции Джаузджан, на севере страны.

Есть сообщения, что между 1979 и 1982 годами советские войска совершили 43 атаки с использованием химического оружия в Афганистане, убив по меньшей мере 3000 человек. 1 февраля 1982 года советская колонна попала в засаду группы повстанцев в Панджшерской долине. 11 февраля 1982 года моджахеды устроили засаду на другую советскую колонну в Панджшерской долине и уничтожили 33 бронемашины. В отместку с 14 по 19 февраля советские военные убили, согласно различным отчетам, от 1000 до 2000 афганских мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, в нескольких деревнях, расположенных в долине. 7 февраля 1982 года советские войска убили химическими веществами 31 афганского мирного жителя, пожилых людей в окрестностях деревни Рабат в провинции Газни.

14 марта 1982 года советские ВВС нанесли удар по больнице в уезде Джагори провинции Газни. В апреле 1982 года, по одним данным, около 200, по другим – около 2000 афганских мирных жителей было убито советскими военными в одной из деревень, расположенной на севере Афганистана между городами Ташкурганом, провинция Саманган, и Мазари-Шарифом, столицей провинции Балх, в отместку за гибель четырех советских военнослужащих, один из которых был братом командира подразделения, совершившего это массовое убийство. 15 апреля 1982 года советские военные убили 20 человек в окрестностях деревни Янгишагаси в провинции Фарьяб, на северо-западе страны. 29 мая 1982 года советские ВВС нанесли авиаудар в окрестностях города Кандагара. Было убито 48 человек.

Во второй половине июня 1982 года советское командование проводило операцию в уезде Бараки Барак провинции Логар. Во время этого наступления несколько деревень подверглись бомбардировке, при этом было убито, по разным данным, от 203 до 208 партизан и от 90 до 95 афганских мирных жителей, включая 25 детей. 23 июня 1982 года советские самолеты нанесли авиаудар в окрестностях деревни Дашти-Кала в провинции Тахар. В результате по меньшей мере 60 человек, в основном мирных жителей, было убито и более чем 100 было ранено. 29 июля 1982 года советские военные убили 120 афганских мирных жителей в нескольких деревнях уезда Дахана-и-Гури в провинции Баглан.

18 августа 1982 года советские вертолеты нанесли удар в окрестностях города Кандагара и убили неизвестное число человек. 23 августа 1982 года советские военные убили 17 человек и ранили 8 в уезде Мухаммедага провинции Логар.30 августа 1982 года советское подразделение окружило деревню Абчакан в провинции Логар. Военнослужащие собрали местных жителей, но на этот раз никого не убили. Вместо этого они раздели каждого человека догола. Затем солдаты ограбили дома и забрали с собой все зерно и весь скот.

Осенью 1982 года советские военные убили 7 пожилых людей в поселке Базарак в провинции Парван. 13 сентября 1982 года 105 человек, включая, по разным данным, от 11 до 12 детей, было убито советскими военными в поселке Падхваби-Шана в провинции Логар. Советские войска искали "бандитов" и окружили населенный пункт. В поселке действительно находилась группа из 44 бойцов сопротивления. Они, а также 61 мирный житель вместе с детьми спрятались в подземном оросительном канале, который в Афганистане называется "кяризом". Но советские военнослужащие увидели их и попросили двух других жителей поселка, пожилых людей, сказать спрятавшимся, чтобы они вышли из канала. Люди внизу отказались покинуть свое убежище. Тогда военные подогнали две цистерны к выходам из кяриза, налили в них какую-то жидкость и добавили туда какого-то белого порошка. После этого они подожгли смесь выстрелами из автоматов. Люди в канале были сожжены заживо. Местные жители извлекали тела убитых из кяриза в течение недели.

14 апреля 1983 года советские ВВС нанесли авиаудар в окрестностях деревни Сурхакан в провинции Лагман. Было убито 70 афганских мирных жителей. В мае или июне 1983 года советские военные убили двух детей, пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку, а также 21 пожилого человека в двух населенных пунктах в провинции Лагман.

В июне или июле 1983 года советские военные провели "зачистку" деревни Карези-Мир в провинции Кабул и убили 8 афганских мирных жителей – 2 детей и 6 пожилых людей. В ночь на 30 июня 1983 года советское подразделение окружило деревню Рауза в провинции Газни. Через несколько часов советские военнослужащие начали "зачистку". В деревне был только один боец афганского сопротивления, восемнадцатилетний молодой человек. Он спрятался в колодце рядом со своим домом, но советский патруль обнаружил его. Произошла короткая перестрелка, в результате которой один советский офицер и повстанец были убиты, а один советский солдат был ранен. Военные немедленно расстреляли четырех мужчин, находившихся в доме, родственников молодого человека, затем они начали избивать и грабить всех мужчин, которые попадались им на улице, после чего они собрали их возле одного из домов и также расстреляли. Всего было убито 23 невооруженных человека.

В начале июля 1983 года советские вертолеты нанесли удар по деревне Багишах в провинции Бадахшан. Было убито 16 афганских мирных жителей и ранено еще 40, большая часть населенного пункта была разрушена. 18 августа 1983 года советские ВВС нанесли авиаудар в окрестностях города Кандагара и убили неизвестное число человек. Во время этой атаки афганские партизаны сбили истребитель-бомбардировщик Су-17М3 156-го авиационного полка истребителей-бомбардировщиков, убив одного советского офицера.

С 5 по 23 сентября 1983 года советское командование проводило наступление в провинциях Пактия и Логар. Во время этой операции, 13 сентября 1983 года, советские военные убили 8 человек, включая 4 женщин и одного ребенка, в уезде Мухаммедага провинции Логар.

10 октября 1983 года моджахеды устроили засаду на советское подразделение в окрестностях города Кандагара, среди советских военнослужащих были убитые и раненые. 11 октября еще одна советская колонна попала в засаду в том же самом месте. Было убито еще несколько солдат и офицеров. На следующий день советские военные убили, по разным данным, от 160 до 170 афганских мирных жителей, включая троих детей, в деревне Кульчабат, провинция Кандагар. Затем они убили еще 100 афганских мужчин и женщин в Мушкизи, соседней деревне. После чего еще 100 афганских жителей были убиты в третьем населенном пункте, расположенном поблизости, деревне Бала Карз. 19 октября 1983 года неизвестное число человек было убито советскими военнослужащими в окрестностях поселка Сиадара в провинции Бамиан. 26 октября 1983 года советские военные убили 50 человек в городе Бала Мургабе в провинции Бадгис, на северо-западе Афганистана.

В январе 1984 года 2 советских танка было уничтожено моджахедами в окрестностях деревни Кульчабат в провинции Кандагар. В отместку советские и афганские военные убили неизвестное число афганских мирных жителей в этом населенном пункте, включая пожилых людей.

В феврале 1984 года советские военные убили неизвестное число афганских мирных жителей в одной из деревень в провинции Кундуз, включая женщин и детей, в отместку за уничтожение партизанами советского танка в окрестностях этого населенного пункта.

В марте 1984 года советские военные убили несколько сотен афганских мирных жителей в двух деревнях в провинции Каписа. 18 марта 1984 года советские военные убили 75 человек в нескольких деревнях уезда Чапархар в провинции Нангархар. В конце марта 1984 года (по другим данным, 1986 года) советские военные убили около 350 афганских мирных жителей, включая женщин и детей, в четырех деревнях уезда Карабаг провинции Газни.

7 мая 1984 года советские военные открыли огонь по толпе людей на автобусной станции Таймани в городе Кабуле. По меньшей мере 6 человек было убито и еще 12, включая одну женщину, четверых детей, нескольких пожилых людей, одного офицера афганской армии и нескольких афганских военнослужащих, было ранено.

2 августа 1984 года советские военные убили двенадцатилетнего (по другим данным, десятилетнего) мальчика в деревне Лалма в провинции Нангархар, перерезав ему горло серпом, после того как он направил игрушечный автомат в сторону советской колонны. 14 августа 1984 года советские самолеты бомбили деревню Амбархана в провинции Нангархар, где проходила свадьба. Согласно одной группе свидетелей, погибло около 20 или 30 афганских мирных жителей. Согласно другой – было убито 563 человека. В середине августа 1984 года советский самолет нанес удар по одной из деревень в провинции Кандагар. Было убито 9 афганских мирных жителей, включая одну женщину и двух детей. 18 августа 1984 года советские ВВС совершили налет на лагерь беженцев, расположенный в долине Пашаи, рядом с пакистанской границей. Девять женщин и 5 детей было убито, и более чем 60 мирных жителей было ранено.

В конце августа – начале сентября 1984 года советское командование проводило операцию в провинции Вардак. Во время этого наступления, в начале сентября 1984 года, советские военные провели "зачистку" деревни Авальхейль, после чего убили 8 афганских мирных жителей, включая женщин и детей. Всего во время этой операции советскими войсками было убито около 500 афганских мирных жителей, в основном женщин и детей. 27 августа 1984 года советская авиация бомбила три деревни в уезде Батикот провинции Нангархар. В одном из населенных пунктов произошел бой между советским подразделением и моджахедами, после чего советские военные убили, по разным данным, от 120 до 140 афганских граждан, включая 5 детей.

В начале сентября 1984 года советская авиация бомбила караван беженцев в окрестностях города Джелалабада. Было убито 8 человек, включая одну женщину. С 4 сентября по 10 октября 1984 года советское командование проводило наступление в провинции Логар. Во время этой операции, 11 сентября 1984 года, советские военные заживо сожгли 40 афганских мирных жителей, включая детей, в одной из деревень в уезде Бараки Барак. 7 сентября 1984 года советские военнослужащие остановили караван, состоявший из нескольких автомобилей, в окрестностях города Герата. Военные осмотрели машины и затем расстреляли всех, кто находился в них, – 5 афганских мирных жителей, после чего забрали с собой перевозимый груз. По официальной советской версии, это были компоненты для производства взрывчатки, по неофициальной – гражданские товары. Как сообщалось, офицер, руководивший этой операцией, старший лейтенант Советской Армии, за свои действия был приговорен к смертной казни.

9 сентября 1984 года советские ВВС бомбили город Майданшахр. Девять афганских мирных жителей было убито и 23 было ранено. 25 сентября 1984 года советские военные убили неизвестное число человек в окрестностях поселка Карабаг в провинции Кабул. 27 сентября 1984 года шесть (по другим данным, семь) советских солдат попали на мины и погибли в окрестностях поселка Гундиган в провинции Кандагар. Оставшиеся военнослужащие вошли в населенный пункт и убили около 50 афганских мирных жителей, среди которых было двое детей. В октябре 1984 года советские самолеты и вертолеты нанесли удар по колонне беженцев в одной из деревень в провинции Гор, центральный Афганистан. Было убито и ранено неизвестное число мирных жителей.

В ноябре 1984 года советские военные убили около 40 афганских мирных жителей в поселке Зирук в провинции Пактика, на юго-востоке страны, после бомбардировки, длившейся две недели. Также в этом населенном пункте был убит скот и разрушено несколько жилых домов. В декабре 1984 года советские военные убили сотни афганских мирных жителей в провинции Кундуз. 7 декабря 1984 года произошло боевое столкновение в уезде Чахардара, один боец сопротивления был убит, и 7 было ранено. В отместку советские военнослужащие 12 декабря убили 154 мужчины и женщины в деревне Тутмазар. 14 декабря неизвестное число человек было убито в уезде Чахардара. 22 декабря 250 мирных жителей, включая беременных женщин и по меньшей мере 9 детей, были убиты в населенном пункте Хаджи-Аманулла. Эта деревня была подожжена и горела на протяжении пяти дней.

11 января 1985 года советские самолеты и вертолеты бомбили две деревни в уезде Сайдабад провинции Вардак. 39 афганских мирных жителей, включая женщин, было убито, и 30 человек были серьезно ранены. Деревни были частично разрушены. 2 февраля 1985 года советские военные провели "зачистку" одной из деревень в провинции Нангархар, после чего убили 20 афганских мирных жителей, включая 8 женщин.

Весной 1985 года советские военные убили по меньшей мере 30 афганских мирных жителей, включая как минимум двух женщин, двух детей и трех пожилых людей, в деревне Фатехабад в провинции Нангархар. Большая часть жилых домов в этом населенном пункте была разрушена.

В период с 11 по 18 марта и в апреле 1985 года советские войска совершили еще одну резню в Афганистане. Они убили, по одним данным, 500, по другим – более чем 1000 афганских мирных жителей, включая женщин и детей, в нескольких уездах провинции Лагман. Выжившие описывали, что военные расстреливали и взрывали гранатами целые семьи в своих домах, сжигали людей заживо, насиловали женщин, убивали скот и уничтожали посевы. Согласно одному отчету, мальчик трех недель от роду был повешен на дереве и затем проколот штыком на глазах у его родителей, которые после этого также были убиты. В одну из деревень прибыла группа повстанцев, и произошло боевое столкновение, 3 советских военнослужащих было убито. Советское подразделение вызвало авиационную поддержку, и самолеты сбросили напалмовые бомбы на этот населенный пункт, убив еще несколько человек.

В конце марта 1985 года советские военные убили, по разным данным, от 700 до 1200 афганских мирных жителей в четырех деревнях уезда Ханабад провинции Кундуз. В апреле или мае 1985 года советские военные убили около 400 афганских мирных жителей в деревне Карлуг в провинции Кундуз.

В апреле – мае 1985 года советские ВВС провели серию налетов на населенные пункты, расположенные в долине Зарай в провинции Балх. 11 апреля советская авиация нанесла удар по одной из деревень, ранив 4 афганских мирных жителей. 20 апреля советские самолеты бомбили деревню Амрах. Был убит шестилетний мальчик, а 5 человек, включая одну женщину и двухлетнюю девочку, было ранено. 23 апреля советские самолеты снова бомбили долину и ранили двоих афганских мирных жителей. Следующая бомбардировка произошла 24 апреля, убитых и раненых не было. 29 мая советские самолеты сбросили зажигательные бомбы на жилой дом, стоявший неподалеку от базы моджахедов, находившейся в долине. 8 афганских мирных жителей было убито, и еще 5 человек получили сильные ожоги, один из них, одиннадцатилетний мальчик, позднее скончался в больнице. 30 мая советские самолеты и вертолеты бомбили эту базу моджахедов и уничтожили ее, при этом один повстанец был убит.

В июне 1985 года советские военные убили 300 афганских мирных жителей в уезде Чахардара провинции Кундуз. В конце августа 1985 года советские самолеты подвергли сильной бомбардировке одну из деревень в уезде Джаджи провинции Пактия. Многие жители населенного пункта были убиты. В сентябре 1985 года советские военные убили 17 афганских мирных жителей, включая женщин и детей, в одной из деревень в уезде Хугьяни провинции Нангархар.

В октябре 1985 года советские и афганские военные провели "зачистки" нескольких деревень в провинции Газни, убив 20 человек и забрав 12 молодых людей для службы в афганской армии. 27 декабря 1985 года советские военные организовали "зачистку" одной из деревень в уезде Кот провинции Нангархар, во время которой множество людей было убито. После этого они связали 16 пожилых жителей деревни и поместили их в вертолеты, затем вертолеты поднялись в воздух, и военнослужащие стали сбрасывать пленников на землю, при этом солдаты, находившиеся внизу, стреляли в них из автоматов. 11 стариков было убито и 5 человек выжило, один из них сумел сбежать и рассказать об этом преступлении. В конце декабря 1985 года советские самолеты нанесли авиаудар в районе одного из аэропортов в провинции Парван. Было убито 40 афганских мирных жителей.

С 9 февраля по 25 марта 1986 года советское командование проводило наступление в провинции Нангархар. Во время этой операции, в период с 9 по 25 марта, советские военные убили 180 афганских мирных жителей, включая, по меньшей мере, 2 женщин, 6 детей и 2 пожилых людей, и ранили еще как минимум 2 человек в нескольких деревнях уезда Дара-и-Нур провинции Нангархар. 56 человек из убитых были сожжены заживо. Более 200 жилых домов в этих населенных пунктах было разрушено.

В марте 1986 года советские самолеты бомбили одну из деревень в окрестностях города Мазари-Шарифа. 67 афганских мирных жителей было убито и, по меньшей мере, один человек, тринадцатилетний мальчик, был ранен. 16 марта 1986 года советские вертолеты нанесли удар в провинции Кандагар и убили неизвестное число человек. 19 марта 1986 года советские военные убили 11 человек в деревне Сиавушан в провинции Герат. 12 апреля 1986 года советская авиация бомбила несколько деревень в уезде Андхой провинции Фарьяб. Было убито, по разным данным, от 800 до 1000 афганских мирных жителей. 8 мая 1986 года советские военные убили 6 человек в окрестностях поселка Льязхейль в провинции Лагман.

С 9 июня по 14 июля 1986 года советское командование проводило операцию "Маневр". Согласно одному отчету, во время этой операции множество жителей города Талукана, столицы провинции Тахар, было убито, а сам город был полностью разрушен советской артиллерией. С 1 по 31 июля 1986 года советское командование проводило операцию в провинции Кандагар. Во время этого наступления советскими войсками было убито 25 афганских мирных жителей. В середине августа 1986 года советские военные в отместку за столкновение с партизанами убили 30 афганских мирных жителей, включая женщин и детей, в одной из деревень в провинции Кундуз. Согласно некоторым отчетам, несколько детей были забиты ногами до смерти. Неизвестное количество жилых домов в этом населенном пункте было разрушено, и весь скот также был убит.

В начале сентября 1986 года советские ВВС совершили налет на поселок Имам-Сахиб в провинции Кундуз. Было убито 500 афганских мирных жителей. В сентябре 1986 года советская авиация нанесла удар по одной из деревень в провинции Бадахшан. 4 афганских мирных жителей, включая двух женщин и одного маленького ребенка, было убито, 1 женщина, 7 детей и 1 пожилой человек были ранены. Примерно в это же время советские военные убили неизвестное число человек и ранили двух детей в двух других деревнях в провинции Бадахшан. Также примерно в это же время советские самолеты подвергли бомбардировке несколько деревень в провинции Вардак. 7 афганских мирных жителей, включая одного ребенка, было убито, и одна женщина была ранена. Множество жилых домов в этих населенных пунктах было разрушено.

В октябре и декабре 1986 года советские самолеты бомбили одну из деревень в уезде Хост-о-Фиринг провинции Баглан. Около 15 афганских мирных жителей, включая 4 женщин и около 10 детей, а также 2 партизан было убито. В ноябре 1986 года советские военные обстреляли автобус в окрестностях поселка Хайркот в провинции Пактика, убив 14 человек, включая двух женщин и одного ребенка. В ноябре или декабре 1986 года советские самолеты нанесли авиаудар по деревне Навабад в провинции Кундуз. 12 афганских мирных жителей, включая 5 женщин и 4 детей, было убито, 3 человек, включая одну женщину и одного ребенка, было ранено.

В январе и либо в феврале, либо в марте 1987 года советская авиация бомбила несколько деревень в уезде Хост-о-Фиринг провинции Баглан. 7 афганских мирных жителей, включая 2 женщин и 2 детей, было убито, и 6 человек было ранено. В конце февраля – начале марта 1987 года советские ВВС провели серию налетов на лагеря беженцев, расположенные в Пакистане, в районе пакистано-афганской границы. 26 февраля советские самолеты бомбили города Гулам Хан и Сайгай, жертв не было. 27 февраля 40 мужчин и женщин из Афганистана и 7 пакистанских мирных жителей было убито, и еще 57 человек было ранено в авиаударе по городу Матта Санга. 3 марта самолеты сбросили бомбы в окрестностях поселка Дрош, убив 5 афганских беженцев и ранив еще 5 человек.

В апреле или мае 1987 года 9 мальчиков было убито и 7 было ранено в уезде Хост-о-Фиринг, провинция Баглан, в двух инцидентах, произошедших в один и тот же день, когда они играли с советскими минами. Советские и афганские войска неизбирательно использовали противопехотные мины и мины-ловушки, а также применяли бомбы, замаскированные под игрушки, на протяжении всей Советско-афганской войны. В мае 1987 года в уезде Чарх провинции Логар было найдено около 130 тел расстрелянных афганских граждан, предположительно беженцев. В мае – июне 1987 года шли бои в уезде Аргандаб провинции Кандагар. 13 июня 1987 года, во время этого наступления, советская авиация бомбила несколько деревень, расположенных в уезде Аргандаб. Было убито, по меньшей мере, 50 афганских мирных жителей.

В июле 1987 года советские и афганские войска проводили операцию в провинции Гильменд, на юге Афганистана. Во время этого наступления несколько деревень, расположенных в этой провинции, были подвергнуты сильному артиллерийскому обстрелу. Неизвестное число афганских мирных жителей было убито и около 40 человек было ранено. Примерно в это же время либо советская, либо афганская артиллерия обстреляла одну из деревень в окрестностях города Герата. Также неизвестное число афганских мирных жителей было убито и, по меньшей мере, 6 человек было ранено, от 50 до 60 жилых домов в этом населенном пункте было разрушено. В середине июля 1987 года в провинции Газни произошло боевое столкновение между советским подразделением и афганскими партизанами. Моджахеды захватили в плен 27 советских военнослужащих и провели их через одну из соседних деревень. В отместку на следующий день советская авиация нанесла удар по этой деревне. 7 афганских мирных жителей было убито, и одна молодая женщина была тяжело ранена.

В августе 1987 года афганские военные убили 17 афганских мирных жителей, включая детей и стариков, в уезде Мирбачакот провинции Кабул, в отместку за нападение повстанцев на подразделение афганской армии. В сентябре 1987 года советские ВВС бомбили несколько деревень в провинции Бадахшан. 17 афганских мирных жителей, включая 5 женщин и 7 детей, а также 1 моджахед были убиты, неизвестное число человек было ранено. Примерно в это же время советская авиация нанесла удары по трем деревням, расположенным в провинциях Вардак и Газни. 7 афганских мирных жителей, включая 2 женщин и 4 детей, было убито, и 45 человек, также включая женщин и детей, было ранено, одна женщина позже скончалась.

В сентябре или октябре 1987 года афганские военные обстреляли группу беженцев, направлявшуюся в Пакистан, в провинции Герат. Было убито 19 афганских мирных жителей, включая 5 женщин и 7 детей. Две недели спустя советские вертолеты нанесли удар по этой же группе в провинции Гильменд, убив 5 человек. 6 сентября 1987 года одна из деревень в уезде Нахрин провинции Баглан подверглась артиллерийскому обстрелу. Было убито 8 человек, включая 2 женщин и 4 детей. В середине сентября 1987 года советская авиация нанесла удар по семье кочевников в провинции Кандагар, убив 1 женщину и ранив 8 детей. В конце сентября 1987 года советские самолеты бомбили одну из деревень в провинции Нангархар. Был убит девятилетний мальчик. 9 октября 1987 года советские вертолеты нанесли удар в окрестностях одной из деревень в провинции Кунар, убив 8 человек. 10 октября 1987 года советские военные сожгли автомобиль, перевозивший 29 афганских мирных жителей, в окрестностях поселка Хуши в провинции Логар, в отместку за нападение моджахедов на советское подразделение, совершенное в этом месте днем раньше. С 21 октября по 2 ноября 1987 года советские военные убили 206 афганских мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, в провинции Логар. Также было уничтожено более чем 1000 жилых домов.

12 февраля 1988 года советские вертолеты нанесли удар в окрестностях деревни Шивукала в провинции Лагман. Было убито 23 человека. 11 марта 1988 года советские войска нанесли авиационные и артиллерийские удары в окрестностях деревни Чичка в провинции Кундуз, убив неизвестное число человек. 12 апреля 1988 года советская артиллерия обстреляла окрестности поселка Рустак в провинции Тахар, убив неизвестное число человек. 19 ноября 1988 года советские вертолеты нанесли удар в окрестностях деревни Дарахти-Тут в провинции Герат, и убили 12 человек.

С 23 по 26 января 1989 года советское командование проводило операцию "Тайфун". Артиллерия и авиация наносили удары по деревням, расположенным в районе перевала Саланг, на северо-востоке страны, согласно официальной версии, для того чтобы обеспечить прикрытие уходящим из Афганистана частям и соединениям Советской Армии. Было убито, по одним данным, 600, по другим – около 1500 афганских мирных жителей.