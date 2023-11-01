Байден наложит вето на помощь одному Израилю, без Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект о срочной военной помощи одному только Израилю без учёта интересов Украины, если это предложение пройдет обе палаты Конгресса. Об этом заявил Белый дом.

В Бюро управления и бюджета Белого дома отметили, что помощь Израилю и Украине должна быть выделена в рамках одного пакета, разделение может "привести к глобальным последствиям" для национальной безопасности.

В понедельник республиканцы в Палате представителей внесли предложение выделить Израилю 14,3 млрд долларов, сократив для этого финансирование федеральной налоговой службы США.

Новый спикер Палаты представителей, сторонник Трампа Майк Джонсон, голосовавший против дополнительной помощи Киеву ещё до избрания спикером, заявил, что хотел бы сначала выделить срочную помощь Израилю, а Украину обсуждать отдельно. Он также заявил, что хотел бы увидеть больше отчетности за те деньги, что уже были направлены украинскому правительству на отражение российской агрессии.

Демократы обвинили республиканцев в том, что они препятствуют Конгрессу в оказании помощи Израилю, представляя основанный на партийных соображениях законопроект.

Президент Джо Байден ранее запросил Конгресс о выделении сразу 106 млрд долларов, из которых больше половины пошло бы Украине, а остальное — Израилю, Тайваню и на охрану границы США с Мексикой.