Байден назвал "эпидемией" насилие с применением оружия в США

Президент США Джо Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия в США эпидемией и призвал к реформе закона об оружии.

"Достаточно. Прошло 48 дней с начала года, а в нашей стране произошло уже как минимум 73 массовых расстрела. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия – это эпидемия, и Конгресс должен действовать немедленно", – заявил Байден.

Один из последних случаев стрельбы произошёл накануне: в деревне штата Миссисипи подозреваемый убил шесть человек, в том числе свою бывшую жену.

По словам Байдена, США необходимы "разумные реформы закона об оружии". Среди прочего они должны включать проверку биографии при продаже любого оружия, запрет на штурмовое оружие и закрытие "лазейки для бойфрендов": люди, которые были осуждены за домашнее насилие, но не в отношении жены или сожительницы, всё ещё могут приобрести оружие в США.

"Это разумные шаги, которые Конгресс может предпринять прямо сейчас и спасти жизни людей", – резюмировал Байден.