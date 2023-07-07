США предоставили Украине очередной пакет военной помощи

Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. В него входят бронемашины Bradley и Stryker, снаряды для HIMARS и гаубиц, противотанкового оружия, боеприпасы для ПВО и кассетные боеприпасы.

Ранее в тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что США одобряют передачу Украине кассетных боеприпасов.

Салливан подчеркнул, что США понимают всю опасность кассетных боеприпасов, и поэтому долго колебались с вынесением такого решения. Однако, поскольку российская армия уже использует подобные снаряды на территории Украины, Украина должна иметь возможность обороняться сравнимым оружием.

Также он сообщил, что получил от украинской стороны заверения в "максимально осторожном" применении кассетных боеприпасов и стремлении обеспечить безопасность гражданских лиц.

По словам Салливана, применение кассетных снарядов всегда связано с риском, что часть взрывных элементов останутся неразорвавшимися, что потребует последующего разминирования. Но, сказал он, украинские территории, где идут бои, и так нуждаются в тотальном разминировании, и США будут помогать в нём Украине независимо от того, какое оружие они поставляют.