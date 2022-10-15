Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 миллионов

Президент США Джо Байден поручил изъять из оборонного бюджета США 725 миллионов долларов на помощь Украине в области безопасности и обороны.
Новый пакет помощи включает военную технику и боеприпасы, в том числе высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, стрелковое оружие и более двух миллионов патронов к нему. Кроме того, США направят в Украину медицинские принадлежности и окажут помощь в военном обучении.
Официальный представитель США сообщил агентству Reuters, что очередной пакет помощи предназначен для поддержки сил Украины в контрнаступлении. Украинская армия освободила уже 1620 населённых пунктов, по информации Офиса президента Украины.
С начала 2022 года США выделили Украине более 50 миллиардов долларов, из которых почти 27 миллиардов – непосредственно на военные нужды.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
- Ранее представители России не раз комментировали помощь западных стран Украине. По их мнению, поставляя оружие в Украину, НАТО "играет с огнём", и принятие подобных законов "будет иметь негативный эффект". Также Россия из-за поставок вооружения в Украину разослала нескольким странам, в том числе США, ноту с осуждением подобных действий.
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