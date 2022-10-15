Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 миллионов

Президент США Джо Байден поручил изъять из оборонного бюджета США 725 миллионов долларов на помощь Украине в области безопасности и обороны.

Новый пакет помощи включает военную технику и боеприпасы, в том числе высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, стрелковое оружие и более двух миллионов патронов к нему. Кроме того, США направят в Украину медицинские принадлежности и окажут помощь в военном обучении.

Официальный представитель США сообщил агентству Reuters, что очередной пакет помощи предназначен для поддержки сил Украины в контрнаступлении. Украинская армия освободила уже 1620 населённых пунктов, по информации Офиса президента Украины.

С начала 2022 года США выделили Украине более 50 миллиардов долларов, из которых почти 27 миллиардов – непосредственно на военные нужды.