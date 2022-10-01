США выделят ещё $12,3 миллиарда на помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, среди прочего включающий выделение 12,3 миллиарда долларов на поддержку Украины.

Транш, в частности, будет направлен на военную помощь, поддержание работы украинского правительства, а также "на подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиологические инциденты в Украине" – на это планируется выделить 35 миллионов долларов из-за высказываний президента России Владимира Путина.

Ранее законопроект был принят Конгрессом США. "Мы поддерживаем народ Украины. Поддерживаем их в борьбе за свою жизнь, за свою демократию и за мировую демократию против российской агрессии", – обосновала принятие законопроекта депутат Роза ДеЛауро, выступая в Палате представителей – низшей палате Конгресса США.