Байден ответил на вопрос о последствиях для России в случае ядерного удара

Президент США Джо Байден в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS прокомментировал возможность применения российскими властями оружия массового поражения в связи с войной в Украине.

"По мере того как украинская армия добивается успехов на поле боя, Владимир Путин может почувствовать себя загнанным в угол. И в этой связи мне интересно, что бы вы сказали ему относительно применения химического оружия или тактического ядерного оружия?" – спросил Байдена журналист Скотт Пелли.

"Не делайте этого", – трижды повторил Джо Байден, говоря о своём ответе. Он добавил, что сказал бы Путину также о том, что подобные действия "изменят лицо войны как ничто со времён Второй мировой".

На вопрос Пелли о последствиях, если российский президент Владимир Путин перейдёт эту черту, глава Белого дома сказал, что последствия будут, но какие именно, он сообщить не может. "Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они предпримут, будет определять и вероятный ответ", – добавил одновременно президент США.