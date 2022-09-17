Байден ответил на вопрос о последствиях для России в случае ядерного удара

Президент США Джо Байден в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS прокомментировал возможность применения российскими властями оружия массового поражения в связи с войной в Украине.
"По мере того как украинская армия добивается успехов на поле боя, Владимир Путин может почувствовать себя загнанным в угол. И в этой связи мне интересно, что бы вы сказали ему относительно применения химического оружия или тактического ядерного оружия?" – спросил Байдена журналист Скотт Пелли.
"Не делайте этого", – трижды повторил Джо Байден, говоря о своём ответе. Он добавил, что сказал бы Путину также о том, что подобные действия "изменят лицо войны как ничто со времён Второй мировой".
На вопрос Пелли о последствиях, если российский президент Владимир Путин перейдёт эту черту, глава Белого дома сказал, что последствия будут, но какие именно, он сообщить не может. "Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они предпримут, будет определять и вероятный ответ", – добавил одновременно президент США.
- Владимир Путин в самом начале полномасштабного военного вторжения в Украину приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Причиной решения были названы "агрессивные высказывания" высших должностных лиц НАТО в адрес России.
- В последующие месяцы эксперты западных разведок говорили, что не наблюдают никаких изменений в функционировании российских ядерных сил.
- Ранее на этой неделе администрация Джо Байдена анонсировала дополнительный пакет военной помощи Киеву в размере шестисот миллионов долларов. С начала войны в Украине в конце февраля Вашингтон направил Киеву более 15 миллиардов долларов для нужд обороны и безопасности.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг, что Москва расценит как переход "красной черты", если США начнут снабжать Украину ракетами большей дальности. Сейчас Вашингтон поставляет Киеву ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 50 миль.
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