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Расследователи и СМИ сообщили о взятии Купянска армией Украины

Украинские войска, по всей вероятности, освободили левобережную восточную часть города Купянска в Харьковской области. Об этом пишут журналисты-расследователи в соцсетях и командир украинского подразделения "Кракен" Сергей Величко в телеграме.

Информацию о переходе Купянска под контроль украинских военнослужащих также подтвердил источник Радио Свобода.

Это означает, что вооружённые силы Украины смогут продолжить контрнаступление на левом берегу реки Оскол.

Киев информацию о взятии Купянска пока не прокомментировал.

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пресс-конференции в Самарканде и говоря о действиях украинских войск, отметил, что Москва видит "попытки проведения терактов" и отвечает на это сдержанно, но ответ может оказаться более серьёзным. "Посмотрим, чем оно закончится, флаг в руки", - сказал Путин о контрнаступлении украинских военных.

Кроме того, российский президент сообщил, что план спецоперации корректировке не подлежит, а основная цель Москвы - освобождение Донбасса.

  • В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области.
  • Представители украинского руководства заявляют, что сейчас не готовы к переговорам с Россией. Их минимальное требование – вывод войск со всей международно признанной территории Украины, включая аннексированный Крым.
  • Российские требования к Киеву не формализованы, Путин ранее называл целями операции признание Украиной аннексии Крыма, самопровозглашённых республик Донбасса, а также некие демилитаризацию и денацификацию.

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