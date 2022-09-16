Расследователи и СМИ сообщили о взятии Купянска армией Украины

Украинские войска, по всей вероятности, освободили левобережную восточную часть города Купянска в Харьковской области. Об этом пишут журналисты-расследователи в соцсетях и командир украинского подразделения "Кракен" Сергей Величко в телеграме.
Информацию о переходе Купянска под контроль украинских военнослужащих также подтвердил источник Радио Свобода.
Это означает, что вооружённые силы Украины смогут продолжить контрнаступление на левом берегу реки Оскол.
Киев информацию о взятии Купянска пока не прокомментировал.
Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пресс-конференции в Самарканде и говоря о действиях украинских войск, отметил, что Москва видит "попытки проведения терактов" и отвечает на это сдержанно, но ответ может оказаться более серьёзным. "Посмотрим, чем оно закончится, флаг в руки", - сказал Путин о контрнаступлении украинских военных.
Кроме того, российский президент сообщил, что план спецоперации корректировке не подлежит, а основная цель Москвы - освобождение Донбасса.
- В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области.
- Представители украинского руководства заявляют, что сейчас не готовы к переговорам с Россией. Их минимальное требование – вывод войск со всей международно признанной территории Украины, включая аннексированный Крым.
- Российские требования к Киеву не формализованы, Путин ранее называл целями операции признание Украиной аннексии Крыма, самопровозглашённых республик Донбасса, а также некие демилитаризацию и денацификацию.
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