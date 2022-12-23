Байден подписал оборонный бюджет на рекордные 858 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год объемом в 858 миллиардов долларов. Это почти на 80 миллиардов больше бюджета 2022 года.

800 миллионов долларов из этой суммы выделены на помощь Украине, 6 миллиардов CША используют для сдерживания России в Европе. 10 миллиардов долларов Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.

Документ предусматривает полную оплату программы строительства новых стратегических бомбардировщиков B-21, способных нести ядерное оружие. Армии разрешено закупить еще 36 истребителей F-35. Флот получит 32 миллиарда на строительство новых кораблей.

Весь проект оборонного бюджета занимает 4 408 страниц. Больше 50 миллиардов долларов выделяются на улучшение инфраструктуры военных госпиталей в США. Военные и гражданские служащие получат повышение зарплаты на 4,6 процента.