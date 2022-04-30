Взрывы в Приднестровье. Кто стоит за выстрелами из гранатометов в здание Министерства госбезопасности в Тирасполе? Почему Республика Молдова не готова к войне? Кто заинтересован в открытии второго фронта на юго-западных границах Украины?

Россия атакует по всему Донбассу. Украина обороняется. Обе стороны несут большие потери. Ленд-лиз во Вторую мировую войну помог Сталину одолеть Гитлера, поможет ли Украине разгромить Путина?

Кремль зачищает остатки российской оппозиции: политик Владимир Кара-Мурза и муниципальный депутат Красносельского округа Москвы отправлены за решетку за "фейки" про российскую армию. Зачем Кремлю новые репрессии после ликвидации всех политических оппонентов?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с украинским военным экспертом Олегом Ждановым, политическим аналитиком из Республики Молдова Стеллой Жантуан, а также с политологами Аббасом Галлямовым и Константином фон Эггертом.

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