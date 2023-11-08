Байден подтвердил, что попросил Нетаньяху о паузе в боевых действиях

Президент США Джо Байден подтвердил, что попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделать паузу в боевых действиях в секторе Газа. Об этом сообщает "Голос Америки".

Ранее во вторник издание Axios сообщило со ссылкой на двух американских и израильских чиновников о том, что Байден в понедельник в телефонном разговоре с Нетаньяху предложил объявить прекращение огня на три дня ради освобождения части заложников.

Журналисты задали Байдену уточняющий вопрос, действительно ли речь шла о трёх днях, но он не стал это комментировать.

По информации Axios, США, Израиль и Катар обсуждают план, в рамках которого радикальная группировка ХАМАС (признана террористической организаций в США и ряде других стран) освободит 10-15 заложников и использует паузу для проверки личностей всех заложников и составления точного списка тех, кого она удерживает.

Нетанияху, как рассказали собеседники Axios, заявил Байдену, что выступает против такого варианта, так как не верит ХАМАС и полагает, что группировка не выполнит свою часть сделки.

Вчера премьер-министр Израиля заявил, что перемирие невозможно без освобождения всех израильтян, находящихся в заложниках у ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант также отверг идею гуманитарной паузы до освобождения всех захваченных джихадистами заложников. Он заявил, что сухопутные силы израильской армии развернуты "в самом сердце города Газа".

По сообщению CNN со ссылкой на Армию обороны Израиля, планы по освобождению сотен заложников совместно с израильской разведкой и военными разрабатывает ЦРУ. Во вторник директор ЦРУ Билл Бёрнс входе своей поездки на Ближний Восток обсудил вопрос освобождения заложников с начальником израильского Генштаба Герци Халеви.

С ростом числа гражданских жертв израильских бомбардировок и боевых действий в Газе в ответ на нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября растёт и число призывов к прекращению огня. Соединённые Штаты, не поддерживая прекращения операции Израиля против ХАМАС, выступают за гуманитарные паузы в боевых действиях для переговоров об освобождении заложников и доставки гуманитарной помощи в Газу.

По последним данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, на территории сектора погибли более 10 тысяч человек, из которых 4800 – дети. Независимого подтверждения этим данным нет.

Потери с израильской стороны превышают 1400 человек. 241 израильтянин находится в плену у джихадистов.