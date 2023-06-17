Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет упрощать процесс вступления Украины в Североатлантический союз. По его словам, Киеву нужно соответствовать общим условиям вступления.

"Это не происходит автоматически", – сказал Байден журналистам в субботу утром на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, имея в виду перспективы присоединения Украины к НАТО. При этом он отметил, что Украина сделала многое для демонстрации своих военных способностей.

Высказывания американского президента прозвучали в преддверии предстоящего ежегодного саммита НАТО, запланированного на 11 и 12 июля в Вильнюсе, отмечает "Голос Америки". В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не будет приглашена вступить в союз на этом саммите.

Страны НАТО в Восточной Европе настаивают на разработке более чёткой дорожной карты для Украины по получению членства, в то время как США и Германия не хотят идти дальше обещания 2014 года о том, что Киев когда-нибудь присоединится к союзу.