Путин показал африканским лидерам "Договор о нейтралитете Украины"

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских стран 17 июня продемонстрировал документ, названный им "Договором о нейтралитете Украины". По его утверждению, соглашение было подготовлено на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в начале войны в 2022 году. Он заявляет, что подписание документа было сорвано Украиной.

По словам Путина, документ назывался "Договор о постоянном

нейтралитете и гарантиях безопасности Украине" и состоял из 18 статей. В приложении указан максимальный размер украинской армии.

"Мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона", — заявил он. По его словам, это произошло после отвода российских войск от Киева. "Киевские власти, как обычно делают, их

хозяева, выбросили это все на свалку истории", — сказал российский президент.

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась в марте 2022 года. Тогда утверждалась, что Киев передал Москве свой проект договора о нейтральном статусе Украины и международных гарантиях её безопасности. Утверждалось, что среди гарантов должна была быть и Россия.

В конце марта российские войска отступили от столицы Украина Киева, куда прорвались в начале вторжения. Через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в геноциде — на освобождённых территориях, в частности, в городе Буча под Киевом, были обнаружены следы военных преступлений, в том числе убийств и изнасилований российскими военными мирных жителей.

Вскоре после этого переговоры между Москвой и Киевом были прерваны. Осенью Россия объявила об аннексии четырёх украинских регионов. После этого Украина официально отказалась от переговором с Путиным и объявила о заявке об ускоренном вступлении в НАТО.

Лидеры африканских стран, с которыми Путин встречался 17 июня в Санкт-Петербурге, прибыли в Украину, а затем в Россию с предложением миссии мира. Как сообщало агентство Reuters, они подготовили план укрепления доверия между Москвой и Киевом, призванный подготовить почву для переговоров между странами.

16 июня план отверг президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что переговоры невозможны, пока Россия не выведет войска с территории страны. 17 июня Путин заявил, что Москва "открыта к диалогу", но к нему не готова Украина.

Мирный план Украины, который представил мировому сообществу Зеленский, прнедусматриват фактическую капитуляцию России, с выводом войск, выплатой репараций и судом над военными преступниками. На конференции в мае верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявлял, что предложения Киева — единственные, которые можно назвать мирным планом. В поддержку этой "формулы мира" высказывались также представители США и других западных стран.