Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Байден выдвинул главой Комитета начальников штабов генерала Брауна

Генерал Чарльз Браун

Президент США Джо Байден официально объявил о назначении на пост главного военачальника страны Чарльза Брауна - командующего американскими Военно-Воздушными силами.

Байден выбрал Брауна на четырехлетний срок в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он сменит на этом посту генерала армии Марка Милли. "Генерал Браун заработал репутацию невозмутимого и высокоэффективного лидера", — сказал Джо Байден во время официальной церемонии номинации в Белом доме.

В случае утверждения Сенатом Чарльз Браун станет вторым афроамериканцем, который займет высшую должность в армии после Колина Пауэлла, возглавлявшего Объединенный комитет начальников штабов с 1989-го по 1993-й годы.

Джо Байден призвал сенаторов утвердить кандидатуру Брауна. Однако график процесса утверждения представляется неопределенным, пишет "Голос Америки".

Сенатор-республиканец Томми Тубервилл с февраля блокирует выдвижение военных кандидатов, утверждая, что Минобороны ненадлежащим образом использует средства налогоплательщиков для покрытия транспортных расходов женщин-военнослужащих, которые делают аборты.

Представитель Тубервилла подтвердил, что утверждение кандидатуры Брауна также может быть затронуто этой блокировкой.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG