Байден выдвинул главой Комитета начальников штабов генерала Брауна

Президент США Джо Байден официально объявил о назначении на пост главного военачальника страны Чарльза Брауна - командующего американскими Военно-Воздушными силами.

Байден выбрал Брауна на четырехлетний срок в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он сменит на этом посту генерала армии Марка Милли. "Генерал Браун заработал репутацию невозмутимого и высокоэффективного лидера", — сказал Джо Байден во время официальной церемонии номинации в Белом доме.

В случае утверждения Сенатом Чарльз Браун станет вторым афроамериканцем, который займет высшую должность в армии после Колина Пауэлла, возглавлявшего Объединенный комитет начальников штабов с 1989-го по 1993-й годы.

Джо Байден призвал сенаторов утвердить кандидатуру Брауна. Однако график процесса утверждения представляется неопределенным, пишет "Голос Америки".

Сенатор-республиканец Томми Тубервилл с февраля блокирует выдвижение военных кандидатов, утверждая, что Минобороны ненадлежащим образом использует средства налогоплательщиков для покрытия транспортных расходов женщин-военнослужащих, которые делают аборты.

Представитель Тубервилла подтвердил, что утверждение кандидатуры Брауна также может быть затронуто этой блокировкой.