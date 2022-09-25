Baza опубликовала видео: десятки мобилизованных спят на голом полу

Десятки мобилизованных, предположительно из Дагестана, вынуждены спать в расположении одной из частей на голом полу, без матрасов и постельного белья.

Соответствующее видео от лица одного из мобилизованных, который представился Исой Нурмагомедовым, опубликовало издание Baza. "Я приехал воевать за нашу родину, а у нас в расположении нет ничего", - говорит молодой человек, снимающий происходящее на мобильный телефон. "Это видео для того, чтобы вы потом не сказали, что я такой плохой", - объясняет он.

В воскресенье издание "Агентство", опросив двадцать мобилизованных в разных областях России, также сообщило, что многие из них спят в расположении своих частей без кроватей, не получают должного питания и не проходили медосмотр. Согласно опубликованной журналистами информации, подобные случаи зафиксированы в Волгоградской, Кировской, Свердловской и Сахалинской областях, Чувашии и Подмосковье. Кроме того, как утверждает "Агентство", в нескольких повестках, которые есть в распоряжении редакции, говорится, что подготовка мобилизованных перед отправкой на фронт займёт всего две недели.

21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.

После объявления мобилизации в десятках городах России начались антивоенные протесты, самые крупные из них прошли в Махачкале. К вечеру воскресенья на акциях были задержаны в общей сложности почти две с половиной тысячи человек. Десятки тысяч граждан России покинули пределы страны. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста.